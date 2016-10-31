10:59 | ФУТБОЛ — Кубок России

КДК РФС рассмотрит удаления Гаджибекова и Жулиану

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Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал "СЭ", что комитет на ближайшем заседании рассмотрит удаление Али Гаджибекова и Жулиану в матче 1/8 финала Кубка России "Анжи""Зенит" (4:0). Также он отметил, что питерский клуб пока не присылал письмо с просьбой рассмотреть красную карточку вратарю Михаилу Кержакову.

– Повестка дня по Кубку России такая: "Амкар""Урал". Болельщики пермской команды скандировали ненормативную лексику. Рассмотрим и появление на поле посторонних лиц – болельщика "Амкара", – сказал Григорьянц. – "Краснодар""Оренбург". Рассмотрим неподобающее поведение команды гостей (7 желтых карточек в одном матче).

"Анжи" – "Зенит". Рассмотрим неподобающее поведение команды гостей (две красные карточки в одном матче), разберем удаления Гаджибекова и Жулиану.

– Просил ли "Зенит" рассмотреть удаление Кержакова?

– Пока мы от клуба такого письма не получали. (Сергей АСТАХОВ)

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Материалы сюжета: Кубок России-2016/17. 1/8 финала

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