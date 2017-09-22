Геннадий Орлов: "Манчини не до конца знал возможности резерва "Зенита"

Известный комментатор Геннадий Орлов после матча 1/16 финала Кубка России "Динамо" - "Зенит" (3:2 д.в.) отметил, что в России появилось еще одно дерби. По его словам, главный тренер команды ФНЛ Александр Точилин грамотно разобрал соперника.

– В России появилось еще одно дерби! – начал Орлов. – Великолепный матч, великолепная атмосфера. Это здорово!

– "Зенит" недооценил соперника?

– Манчини не до конца знал возможности своего резерва. Вот сегодня он увидел, на что способны эти игроки. Вылетели из Кубка… Футболисты "Динамо" – молодцы! Точилин очень грамотно разобрал соперника.

– К защите "Зенита" самые большие претензии?

– В центре обороны у Манчини были защитники-тихоходы. Мевля, Новосельцев, а потом и Капленко, когда опустился вниз. Они явно проигрывали в скорости нападающим. Ну медленные! Нельзя так играть. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полная версия интервью Геннадия Орлова