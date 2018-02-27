ФНЛ уже повторила рекорд. А впереди еще два матча

Во второй раз в истории проведения Кубка России в полуфинал вышли два представителя Первого дивизиона. В сезоне-2002/03 в четверку лучших вышли "Лада" и "Анжи". Новый рекорд может быть установлен уже завтра, если "Крылья Советов" или "Луч-Энергия" сумеют пробиться в следующую стадию. (Кирилл БУРДАКОВ)
Клубы первого дивизиона, выходившие в полуфинал Кубка России
|
Год
|
Клуб
|
Соперник
|
1992/93
|
Дружба
|
Торпедо – 0:1
|
2001/02
|
Амкар
|
ЦСКА – 0:1
|
2002/03
|
Лада
|
Спартак – 0:1 (д.в.)
|
|
Анжи
|
Ростов – 0:1
|
2003/04
|
Терек
|
Шинник – 0:0, 2:1
|
2004/05
|
Химки
|
Амкар – 2:0, 0:0
|
2006/07
|
Динамо Бр
|
Москва – 1:1, 0:1
|
2007/08
|
Урал
|
ЦСКА – 0:1
|
2010/11
|
Алания
|
Ростов – 0:0 (пен. – 6:5)
|
2013/14
|
Луч-Энергия
|
Ростов – 1:3
|
2014/15
|
Газовик
|
Локомотив – 1:1 (пен. – 3:4)
|
2017/18
|
Шинник
|
Авангард – ?
|
|
Авангард
|
Шинник – ?
ladafan
лада спартак 2-3(дв) и безобразное судейство беззубяка, который вытянул спартак в финал......
23:32 27 февраля
miker65
sidnet, спешишь! Луч-то может прйти Тосну, но Мясу отступать некуда. Оно завтра порвет Крылья!
22:23 27 февраля
credit500
Лишь бы не Луч! Не нужен нам еще один выезд во Владивосток...
22:19 27 февраля
sidnet78
Кубок России превратился в кубок ФНЛ
22:03 27 февраля