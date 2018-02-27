21:32 27 февраля | Футбол — Олимп Кубок России

ФНЛ уже повторила рекорд. А впереди еще два матча

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Во второй раз в истории проведения Кубка России в полуфинал вышли два представителя Первого дивизиона. В сезоне-2002/03 в четверку лучших вышли "Лада" и "Анжи". Новый рекорд может быть установлен уже завтра, если "Крылья Советов" или "Луч-Энергия" сумеют пробиться в следующую стадию. (Кирилл БУРДАКОВ)

Клубы первого дивизиона, выходившие в полуфинал Кубка России

Год

Клуб

Соперник

1992/93

Дружба

Торпедо – 0:1

2001/02

Амкар

ЦСКА – 0:1

2002/03

Лада

Спартак – 0:1 (д.в.)

 

Анжи

Ростов – 0:1

2003/04

Терек

Шинник – 0:0, 2:1

2004/05

Химки

Амкар – 2:0, 0:0

2006/07

Динамо Бр

Москва – 1:1, 0:1

2007/08

Урал

ЦСКА – 0:1

2010/11

Алания

Ростов – 0:0 (пен. – 6:5)

2013/14

Луч-Энергия

Ростов – 1:3

2014/15

Газовик

Локомотив – 1:1 (пен. – 3:4)

2017/18

Шинник

Авангард – ?

 

Авангард

Шинник – ?

 

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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ladafan

лада спартак 2-3(дв) и безобразное судейство беззубяка, который вытянул спартак в финал......

23:32 27 февраля

miker65

sidnet, спешишь! Луч-то может прйти Тосну, но Мясу отступать некуда. Оно завтра порвет Крылья!

22:23 27 февраля

credit500

Лишь бы не Луч! Не нужен нам еще один выезд во Владивосток...

22:19 27 февраля

sidnet78

Кубок России превратился в кубок ФНЛ

22:03 27 февраля

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