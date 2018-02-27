ФНЛ уже повторила рекорд. А впереди еще два матча

Во второй раз в истории проведения Кубка России в полуфинал вышли два представителя Первого дивизиона. В сезоне-2002/03 в четверку лучших вышли "Лада" и "Анжи". Новый рекорд может быть установлен уже завтра, если "Крылья Советов" или "Луч-Энергия" сумеют пробиться в следующую стадию. (Кирилл БУРДАКОВ)

Клубы первого дивизиона, выходившие в полуфинал Кубка России