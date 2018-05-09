Евгений Чернов: "Отпразднуем победу в Кубке в раздевалке. Впереди - главный матч сезона"

Защитник "Тосно" Евгений Чернов после победы в финале Кубка России над "Авангардом" (2:1) отметил, что победа в турнире отняла очень много сил. По словам игрока, у его команды нет времени на длительное празднование завоеванного трофея, так как 13 мая будет встреча с "Уфой" в 30-м туре чемпионата России за сохранение прописки в лиге.



- Сейчас тяжело, много сил и эмоций потратили не только в сегодняшнем матче, но и вообще на протяжении всего турнирного пути. Мы очень рады, что завоевали трофей, - сказал Чернов в эфире телеканала "Матч ТВ".



"Авангард" не случайно оказался в финале, они показали качественный футбол сегодня. "Волгоград Арена" - красивый стадион и внешне и внутренне. Поддержка болельщиков сегодня была сумасшедшая.



Сейчас получим кубок, дальше отпразднуем в раздевалке, ну а потом будем готовиться к главному матчу сезона.

Турнирная таблица чемпионата России