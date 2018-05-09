"Тосно" выиграл Кубок России!

"Тосно" стал победителем Кубка России-2017/18. В финальном матче клуб из Ленинградской области вырвал победу у представителя ФНЛ "Авангард". Игра состоялась на стадионе "Волгоград Арена".

На пути к финалу "Тосно" обыграл "Тюмень" (2:1), "Томь" (0:0, пенальти - 6:5), "Луч-Энергию" (2:1) и "Спартак" (1:1, пенальти - 5:4). Это первый трофей в истории для клуба, основанного всего 5 лет назад, в 2013 году.

Несмотря на победу в Кубке России, "Тосно" не попадает в Лигу Европы-2018/19, поскольку не подал заявку на участие в еврокубках.

Стоит отметить, что в чемпионате России за тур до конца сезона "Тосно" занимает 15-е место в турнирной таблице и близок к вылету в ФНЛ.

Кроме того, тосненцы испытывают проблемы с лицензированием РФС из-за крупных долгов.

Кубок России

Финал

"Тосно" - "Авангард" - 2:1 (1:1)