"Тосно" выиграл Кубок России!

"Тосно" стал победителем Кубка России-2017/18. В финальном матче клуб из Ленинградской области вырвал победу у представителя ФНЛ "Авангард". Игра состоялась на стадионе "Волгоград Арена".
На пути к финалу "Тосно" обыграл "Тюмень" (2:1), "Томь" (0:0, пенальти - 6:5), "Луч-Энергию" (2:1) и "Спартак" (1:1, пенальти - 5:4). Это первый трофей в истории для клуба, основанного всего 5 лет назад, в 2013 году.
Несмотря на победу в Кубке России, "Тосно" не попадает в Лигу Европы-2018/19, поскольку не подал заявку на участие в еврокубках.
Стоит отметить, что в чемпионате России за тур до конца сезона "Тосно" занимает 15-е место в турнирной таблице и близок к вылету в ФНЛ.
Кроме того, тосненцы испытывают проблемы с лицензированием РФС из-за крупных долгов.
Кубок России
Финал
"Тосно" - "Авангард" - 2:1 (1:1)
L Osokin
Сильнейший клуб Питера)
22:26
Эугенио
На 90-й минуте был чистый пендаль в ворота Тосно. Парфенофф всё купил!)))))
22:06
Непорочный как ТИ
невероятно кубок выиграл карасёф! вручите его ему! заслужил от папы Ги
21:39
Levbereg
OUKS Neizbezhen Левберег - ты адекватен? Какие нах игроки? Мирзов сколько за ростов сыграл? 0 минут.Вы задолбали уже со своим колхозом. Надеюсь, Валера отправит его в ФНЛ. Там емук и место. 21:15___________Ты в курсе, что Мирзов в аренде и принадлежит Ростову? На счет адекватности сам подумай. И побольше доброжелательности. Тосно молодцы всё равно. Парфенову респект.
21:36
Haiaxi
Я что-то не пойму, как можно подать заявку ещё не выиграв кубок?
21:33
redgy
TRISP Этот кубок полное фиаско и апофиоз деградации нашего футбола.------- этот комментарий полное фиаско и апофеоз деградации твоего мозга
21:29
TRISP
Этот кубок полное фиаско и апофиоз деградации нашего футбола.
21:28
redgy
Жаль Курск.. Карась отчего то подсуживал Тосно.. молодцы Тосно конечно, только как умудрились опозориться с лицензированием?.. Хотя все равно походу в фнл вылетяти развалится команда, нафиг в ле тогда она не нужно..
21:27
Andrei777777
Поздравляю команду с победой .
21:26
diskmen
взял к.р. -- ОБЛОМИСЬ В Л.Е. твой ник сам о себе говорит.
21:24
взял к.р. -- ОБЛОМИСЬ В Л.Е.
Дяденьки из УЕФы, дайте льготную лицензию ""ТОСНЕ"" , а то пень--пнёмские чинуши из РФС спят и видят в груповом турнире Л.Е. богхатую командочку из крупного региона, которая даже к полуфиналу К.Р. не имела никакого отношения!!!! А уж участие в Л.Е. ШЕСТОЙ!!! команды нац. первенства -- тупая тупость!!!
21:18
ninzarov
Представьте, а я всего за две недели накачал пресс, подкачал руки и спину и сбросил пару килограмм и это всё, без диет и спорта! Я вообще ленивый и не могу сидеть на диетах и заниматься спортом, но недавно вычитал в одном блоге как можно подкачаться и привести тело в порядок сидя дома и ничего не делая, и я решил опробовать ведь цена вопроса копеечная. От результата был в шоке не только я, никто не верил что так можно накачать пресс и сделать тело красивым, теперь и жена захотела опробовать. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано--- http://tok.pw/mblog
21:18
shpasic
Погребняк выиграл кубок - в сборную его!
21:16
OUKS Neizbezhen
Левберег - ты адекватен? Какие нах игроки? Мирзов сколько за ростов сыграл? 0 минут.Вы задолбали уже со своим колхозом. Надеюсь, Валера отправит его в ФНЛ. Там емук и место.
21:15
Mark Krass
Сама игра удручает. Тосно с победой, но это фиаско Кубка России. Этот турнир никому не интересен, судя по вывеске финала. Но Тосно лучше, чем Свинтак.))
21:13
Ленинград1984
Браво, Тосно! Брависсимо!
21:12
zoostation
Не зря Боярский начал болеть за Тосно.
21:11
Бу-га-га!
"Над нами смеялись, а Тосно выиграл кубок России"©
21:09
reyders
Молодцы!!!
21:09
Levbereg
Итак, подведем итоги. В финале кубка страны два гола из трех забитых на поле, забили игроки футбольного клуба Ростов))))
21:09
disss
Молодец Парфенов!!! Триумф! Надеюсь, что не последний!
21:08