21:05 | Футбол — Олимп Кубок России

"Тосно" выиграл Кубок России!

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"Тосно" стал победителем Кубка России-2017/18. В финальном матче клуб из Ленинградской области вырвал победу у представителя ФНЛ "Авангард". Игра состоялась на стадионе "Волгоград Арена". 

 
18 апреля. Москва. Тушино. &quot;Спартак&quot; - &quot;Тосно&quot; - 1:1 (пен. - 4:5). Игроки гостей празднуют выход в финал.Кубок для никого

На пути к финалу "Тосно" обыграл "Тюмень" (2:1), "Томь" (0:0, пенальти - 6:5), "Луч-Энергию" (2:1) и "Спартак" (1:1, пенальти - 5:4). Это первый трофей в истории для клуба, основанного всего 5 лет назад, в 2013 году.

Несмотря на победу в Кубке России, "Тосно" не попадает в Лигу Европы-2018/19, поскольку не подал заявку на участие в еврокубках.

Стоит отметить, что в чемпионате России за тур до конца сезона "Тосно" занимает 15-е место в турнирной таблице и близок к вылету в ФНЛ.

Кроме того, тосненцы испытывают проблемы с лицензированием РФС из-за крупных долгов.

Кубок России

Финал

"Тосно" - "Авангард" - 2:1 (1:1)

Тосно - Авангард К

 

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Материалы сюжета: Кубок России-2017/18. Финал. "Тосно" - "Авангард"
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КОММЕНТАРИИ (21)
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L Osokin

Сильнейший клуб Питера)

22:26

Эугенио

На 90-й минуте был чистый пендаль в ворота Тосно. Парфенофф всё купил!)))))

22:06

Непорочный как ТИ

невероятно кубок выиграл карасёф! вручите его ему! заслужил от папы Ги

21:39

Levbereg

OUKS Neizbezhen Левберег - ты адекватен? Какие нах игроки? Мирзов сколько за ростов сыграл? 0 минут.Вы задолбали уже со своим колхозом. Надеюсь, Валера отправит его в ФНЛ. Там емук и место. 21:15___________Ты в курсе, что Мирзов в аренде и принадлежит Ростову? На счет адекватности сам подумай. И побольше доброжелательности. Тосно молодцы всё равно. Парфенову респект.

21:36

Haiaxi

Я что-то не пойму, как можно подать заявку ещё не выиграв кубок?

21:33

redgy

TRISP Этот кубок полное фиаско и апофиоз деградации нашего футбола.------- этот комментарий полное фиаско и апофеоз деградации твоего мозга

21:29

TRISP

Этот кубок полное фиаско и апофиоз деградации нашего футбола.

21:28

redgy

Жаль Курск.. Карась отчего то подсуживал Тосно.. молодцы Тосно конечно, только как умудрились опозориться с лицензированием?.. Хотя все равно походу в фнл вылетяти развалится команда, нафиг в ле тогда она не нужно..

21:27

Andrei777777

Поздравляю команду с победой .

21:26

diskmen

взял к.р. -- ОБЛОМИСЬ В Л.Е. твой ник сам о себе говорит.

21:24

взял к.р. -- ОБЛОМИСЬ В Л.Е.

Дяденьки из УЕФы, дайте льготную лицензию ""ТОСНЕ"" , а то пень--пнёмские чинуши из РФС спят и видят в груповом турнире Л.Е. богхатую командочку из крупного региона, которая даже к полуфиналу К.Р. не имела никакого отношения!!!! А уж участие в Л.Е. ШЕСТОЙ!!! команды нац. первенства -- тупая тупость!!!

21:18

ninzarov

Представьте, а я всего за две недели накачал пресс, подкачал руки и спину и сбросил пару килограмм и это всё, без диет и спорта! Я вообще ленивый и не могу сидеть на диетах и заниматься спортом, но недавно вычитал в одном блоге как можно подкачаться и привести тело в порядок сидя дома и ничего не делая, и я решил опробовать ведь цена вопроса копеечная. От результата был в шоке не только я, никто не верил что так можно накачать пресс и сделать тело красивым, теперь и жена захотела опробовать. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано--- http://tok.pw/mblog

21:18

shpasic

Погребняк выиграл кубок - в сборную его!

21:16

OUKS Neizbezhen

Левберег - ты адекватен? Какие нах игроки? Мирзов сколько за ростов сыграл? 0 минут.Вы задолбали уже со своим колхозом. Надеюсь, Валера отправит его в ФНЛ. Там емук и место.

21:15

Mark Krass

Сама игра удручает. Тосно с победой, но это фиаско Кубка России. Этот турнир никому не интересен, судя по вывеске финала. Но Тосно лучше, чем Свинтак.))

21:13

Ленинград1984

Браво, Тосно! Брависсимо!

21:12

zoostation

Не зря Боярский начал болеть за Тосно.

21:11

Бу-га-га!

"Над нами смеялись, а Тосно выиграл кубок России"©

21:09

reyders

Молодцы!!!

21:09

Levbereg

Итак, подведем итоги. В финале кубка страны два гола из трех забитых на поле, забили игроки футбольного клуба Ростов))))

21:09

disss

Молодец Парфенов!!! Триумф! Надеюсь, что не последний!

21:08

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