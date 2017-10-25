19:53 | Футбол — Кубок России

Болельщики "Спартака" пришли на 50-й матч Карреры в масках от "СЭ"

Сегодня. Москва. Болельщик "Спартак" в маске Массимо Карреры. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ" Сегодня. Москва. Болельщик "Спартак" и номер "СЭ" с маской Массимо Карреры. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Сегодня. Москва. Болельщик "Спартак" в маске Массимо Карреры. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Болельщики "Спартака" пришли на матч 1/8 финала Кубка России против "Спартака" из Нальчика в масках главного тренера красно-белых Массимо Карреры.

Эта встреча стала для итальянского наставника 50-й во главе команды.

Маски предоставил "Спорт-Экспресс", выпустив номер газеты с обложкой лица Карреры, которое можно было вырезать. Также картинку можно было скачать на сайте "СЭ".

Маска Карреры! Уникальный номер "СЭ" //
"Спартак" - "Спартак" Нч. Live!

 

 

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Материалы сюжета: Кубок России-2017/18. 1/8 финала
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КОММЕНТАРИИ (4)
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igogohruhru

прикольно будет если спартак седня вылетит

20:32

ФанаТыЧ

паоло росси, ты про СЭ или болельщиков?

20:31

yspesh4

А шо, у вас пиво можно на трибуны нести? Или это фотошоп?

20:18

паоло росси

надо же быть такими дурачками)

20:14