Болельщики "Спартака" пришли на 50-й матч Карреры в масках от "СЭ"

Сегодня. Москва. Болельщик "Спартак" в маске Массимо Карреры. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Болельщики "Спартака" пришли на матч 1/8 финала Кубка России против "Спартака" из Нальчика в масках главного тренера красно-белых Массимо Карреры.

Эта встреча стала для итальянского наставника 50-й во главе команды.

Маски предоставил "Спорт-Экспресс", выпустив номер газеты с обложкой лица Карреры, которое можно было вырезать. Также картинку можно было скачать на сайте "СЭ".

Маска Карреры! Уникальный номер "СЭ" //

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