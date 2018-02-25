Болельщики "Крыльев Советов" помогли клубу в уборке стадиона от снега

Продолжается подготовка стадиона "Металлург" к матчу 1/4 финала Кубка России "Крылья Советов" – "Спартак". Болельщики самарцев с активного сектора поддержки помогли клубу в расчистке снега с трибун, сообщает пресс-служба волжан.

В очистке 8 сектора от снежных завалов приняли участие порядка 20 человек. В понедельник и вторник работа по уборке снега продолжится. Поддержать "Крылья Советов" и помочь в очистке секторов стадиона также выразили желание студенты региональных ВУЗов, с которыми клуб заключили соглашение о сотрудничестве.

Напомним что матч "Крылья Советов" - "Спартак" состоится 28 февраля и начнется в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.