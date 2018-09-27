Артур Григорьянц: "КДК рассмотрит уханье болельщиков в матче "Торпедо" - "Динамо"

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц заявил, что на ближайшем заседании в среду орган рассмотрит поведение болельщиков в матче 1/16 финала Кубка России "Торпедо" - "Динамо". По словам специалиста, будет рассмотрено и, так называемое, уханье в адрес полузащитника бело-голубых Самбы Соу.

- Мы получили рапорт этого матча. Рассмотрим его на ближайшем заседании в среду, - сказал Григорьянц.

- Какие дисциплинарные нарушения указаны в рапорте матча?

- Первое – это использование и бросание на поле пиротехники, второе – скандирования болельщиков, в том числе, так называемое, уханье. Все это отражено в рапорте комиссара матча. (Андрей Сизякин)