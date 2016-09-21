Андрей Тихонов: "Победу над ЦСКА отмечу пивом. Это же не водка"

Главный тренер "Енисея" Андрей Тихонов после победы над ЦСКА (2:1) в домашнем матче 1/16 финала Кубка России подчеркнул, что в честь победы разрешил своим подопечным выпить пива и на завтра назначил выходной. По словам Тихонова, команда одержала заслуженную победу, передает корреспондент "СЭ" Дмитрий УСКОВ.

– Какие чувства после финального свистка?

– Смешанные, обыграли ЦСКА, не забили несколько стопроцентных моментов, думаю, футбол сегодня понравился болельщикам. Открытый, с хорошими моментами был футбол. Наверное, у нас их было больше, считаю, что мы заслуженно победили. У ЦСКА был другой состав, но это не умаляет нашу хорошую игру. Это их проблемы, что армейцы привезли такой состав. Если так премьер-лига относится к Кубку, мы относимся по-другому.

– Первые минуты "Енисей" скованно себя чувствовал.

– Я все прекрасно понимаю, некоторые люди впервые играют против ЦСКА или команды премьер-лиги. В каком состоянии они должны быть? Они сначала и были такие. Возможно, большое стечение болельщиков не позволило сразу раскрепоститься ребятам.

– Победу будете отмечать каким образом?

– Я пива попью. А что такого?! Это же не водка.

– Игрокам разрешите?

– Разрешил! Завтра выходной. Такое редко бывает. Футболисты – тоже люди, я сам 20 лет играл в футбол, знаю, что такое большие победы. Предупредил ребят, что только сильно нельзя расслабляться.