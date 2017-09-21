Алексей Спиридонов: "Енисей" напомнил "Спартак" 90-х. Пора выходить в премьер-лигу"

Известный российский волейболист, доигровщик "Енисея" и сборной России Алексей Спиридонов после матча 1/16 финала Кубка России "Енисей" – "Ахмат" (3:0) похвалил подопечных Дмитрия Аленичева. По его словам, красноярская команда, выступающая в ФНЛ, заслуживает того, чтобы играть в премьер-лиге.



– Отличная игра, думаю, "Енисею" пора выходить в премьер-лигу! Они этого на сегодняшний момент заслуживают. Они полностью переиграли "Ахмат", который выступает в премьер-лиге, – цитирует Спиридонова пресс-служба "Енисея". – По матчу "Енисей" напомнил "Спартак" 90-х – стеночки, забегания, красивые голы. Я второй раз на матче красноярцев – в прошлом сезоне и сейчас это две разные команды.