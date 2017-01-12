Жиров перешел в "Краснодар" и был арендован "Анжи"

Защитник "Томи" Александр Жиров стал футболистом "Краснодара". 25-летний игрок перешел в краснодарскую команду на правах свободного агента после расторжения контракта с томским коллективом. Контракт сторон будет действовать до лета 2021 года.

Позже об аренде Жирова объявил "Анжи", за который россиянин выступал в прошлом сезоне. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

13 марта 2015 года был включен главным тренером сборной России Фабио Капелло в расширенный состав национальной команды для участия в отборочном матче против сборной Черногории и товарищеской встрече со сборной Казахстана.