20:11 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Жиров перешел в "Краснодар" и был арендован "Анжи"

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Защитник "Томи" Александр Жиров стал футболистом "Краснодара". 25-летний игрок перешел в краснодарскую команду на правах свободного агента после расторжения контракта с томским коллективом. Контракт сторон будет действовать до лета 2021 года.

Позже об аренде Жирова объявил "Анжи", за который россиянин выступал в прошлом сезоне. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

13 марта 2015 года был включен главным тренером сборной России Фабио Капелло в расширенный состав национальной команды для участия в отборочном матче против сборной Черногории и товарищеской встрече со сборной Казахстана.

Дополнительная информация

http://www.fc-anji.ru/news/ru/club_news/anji_arendoval_jirova_u_krasnodara120117/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Жиров ??? Краснодар ??? Ой еёй ....

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