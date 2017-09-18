"Зенит" разгромил "Уфу"

"Зенит" на своем поле в матче 10-го тура чемпионата России разгромил "Уфу" (3:0). Забитыми мячами в составе сине-бело-голубых отметились Себастьян Дриусси, Доменико Кришито и Александр Кокорин (до цели осталось - 22 гола).
Отметим, что назначение 11-метрового вызвало бурные протесты со стороны гостей - все подробности эпизода по ссылке.
Команда Роберто Манчини лидирует в премьер-лиге с 24 очками, опережая ближайшего преследователя - "Краснодар" на 3 балла. "Уфа" Сергея Семака занимает 11-е место.
Чемпионат России
Премьер-лига
10-й тур
"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Уфа" - 3:0 (2:0)
Голы: Дриусси, 9 (1:0). Кришито, 22 - с пенальти (2:0). Кокорин, 77 (3:0).
"Зенит": Лунев, Смольников, Маммана, Иванович, Кришито, Ерохин, Нобоа (Капленко, 83), Краневиттер (Паредес, 86), Дриусси (Ригони, 64), Дзюба, Кокорин.
"Уфа": Беленов, Стоцкий, Аликин, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Засеев (Салатич, 75), Пауревич, Обляков (Ванек, 64), Игбун, Фатаи (Сысуев, 72).
Предупреждения: Пауревич, 83. Игбун, 90+1.
Судьи: ГАЛИМОВ (Улан-Удэ). Ширяев (Ставрополь), Назаров (Невинномысск).
18 сентября. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург". 30158 зрителей.
Трансляция матча "Зенит" - "Уфа"
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @zenit_spb#НашФутбол #РФПЛ. 10-й тур. #ЗенитУфа 1:0 9' Себастьян Дриусси @SebadriussiOk pic.twitter.com/BRUKoB14Ke– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 18 сентября 2017 г.
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @zenit_spb#НашФутбол #РФПЛ. 10-й тур. #ЗенитУфа 2:0 22' Доменико Кришито (пенальти) @mimmo_criscito4 pic.twitter.com/P2aH1wXvSg– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 18 сентября 2017 г.
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @zenit_spb #НашФутбол #РФПЛ. 10-й тур. #ЗенитУфа 3:0 77' Александр Кокорин @kokorink9 pic.twitter.com/nQd45Wnzog– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 18 сентября 2017 г.
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Дополнительная информация
- Александр Кокорин
- Сергей Семак
- Зенит СПб
- Роберто Манчини
- Краснодар
- Доменико Кришито
- Уфа
- Себастьян Дриусси
FINIX
Платинум, где ты там? давай, твори очередную простыню с капслоками.
22:05
$n10nep$
Браво! Но Спартак все равно в итоге не обгоним.
22:04
rws
Тень Мастера: bolt37ru Итог тура: Зенит - в огне, Спартак - в агонии. 21:53-------------------ЦСКА молча тихим сапом похоже на 2 место зайдёт в следующим туре))------------------- А с ЦСКА всегда так, не видно, не видно, а потом в конце чемпионата - раз и на 2-ом месте),,,,,,,,,на первом!!!!
22:04
Тень Мастера
bolt37ru Тень Мастера: bolt37ru Итог тура: Зенит - в огне, Спартак - в агонии. 21:53-------------------ЦСКА молча тихим сапом похоже на 2 место зайдёт в следующим туре))------------------- А с ЦСКА всегда так, не видно, не видно, а потом в конце чемпионата - раз и на 2-ом месте) 22:01-------------Да просто тур такой следующий))) Вряд ли Локо и Краснодар выиграют. А ЦСКА есть шанс))
22:04
rastasick
Хрю-кукареку-сказали фунтики,заштопывая своё дупло после Тосно)))
22:02
bolt37ru
Тень Мастера: bolt37ru Итог тура: Зенит - в огне, Спартак - в агонии. 21:53-------------------ЦСКА молча тихим сапом похоже на 2 место зайдёт в следующим туре))------------------- А с ЦСКА всегда так, не видно, не видно, а потом в конце чемпионата - раз и на 2-ом месте)
22:01
Sinaron
Buldozer 46, ты матч-то смотрел или у тебя в бульдозере нифифига не видно? Уж не свиноболела ли ты?
21:59
Подшипник
Позор судье Галимову!
21:59
serzheo
Спокойно на классе.
21:59
Помпей
Легко и на классе,а Кокорин продолжает и продолжает забивать!
21:58
паоло росси
питер с победой! ну а в москве - выть)
21:58
IIIenoT
Buldozer46 отсыпь, а?
21:58
kaduly
Акинфеев нервно курит,Лунев все увереннее
21:57
Sinaron
Легко, на классе.
21:56
Тень Мастера
bolt37ru Итог тура: Зенит - в огне, Спартак - в агонии. 21:53-------------------ЦСКА молча тихим сапом похоже на 2 место зайдёт в следующим туре))
21:56
Slim Taller
Лёгкая победа Зенита.Это уже не та Уфа,при Гончаренко,у которой было трудно выйграть.Эта команда стала намного слабее.Семак доведёт её до ручки.
21:56
ЗЮК
bolt37ru,болт в тебе.
21:56
Buldozer46
разгромил Уфу с помощью игроков купленных с нарушением ффп и левого пенальти
21:56
NVA23
Ну, и?!)
21:55
shpasic
Зенит не дал Уфе догнать Спартак - так было бы правильнее.
21:54
Buga
С победой СБГ!!!!
21:54
bolt37ru
Итог тура: Зенит - в огне, Спартак - в агонии.
21:53