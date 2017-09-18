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21:52 | Футбол — РФПЛ

"Зенит" разгромил "Уфу"

Сегодня. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Уфа" - 3:0. 9-я минута. Себастьян ДРИУССИ открыл счет в матче. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
Сегодня. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Уфа" - 3:0. 9-я минута. Себастьян ДРИУССИ открыл счет в матче. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
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"Зенит" на своем поле в матче 10-го тура чемпионата России разгромил "Уфу" (3:0). Забитыми мячами в составе сине-бело-голубых отметились Себастьян Дриусси, Доменико Кришито и Александр Кокорин (до цели осталось - 22 гола).

Отметим, что назначение 11-метрового вызвало бурные протесты со стороны гостей - все подробности эпизода по ссылке.

Команда Роберто Манчини лидирует в премьер-лиге с 24 очками, опережая ближайшего преследователя - "Краснодар" на 3 балла. "Уфа" Сергея Семака занимает 11-е место.

Чемпионат России

Премьер-лига

10-й тур

"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Уфа" - 3:0 (2:0)

Голы: Дриусси, 9 (1:0). Кришито, 22 - с пенальти (2:0). Кокорин, 77 (3:0).

"Зенит": Лунев, Смольников, Маммана, Иванович, Кришито, Ерохин, Нобоа (Капленко, 83), Краневиттер (Паредес, 86), Дриусси (Ригони, 64), Дзюба, Кокорин.

"Уфа": Беленов, Стоцкий, Аликин, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Засеев (Салатич, 75), Пауревич, Обляков (Ванек, 64), Игбун, Фатаи (Сысуев, 72).

Предупреждения: Пауревич, 83. Игбун, 90+1.

Судьи: ГАЛИМОВ (Улан-Удэ). Ширяев (Ставрополь), Назаров (Невинномысск).

18 сентября. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург". 30158 зрителей.

Трансляция матча "Зенит" - "Уфа"

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"Зенит" - "Уфа": мяч вышел за пределы поля или это пенальти?
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Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2017-2018/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 10-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (24)
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FINIX

Платинум, где ты там? давай, твори очередную простыню с капслоками.

22:05

$n10nep$

Браво! Но Спартак все равно в итоге не обгоним.

22:04

rws

Тень Мастера: bolt37ru Итог тура: Зенит - в огне, Спартак - в агонии. 21:53-------------------ЦСКА молча тихим сапом похоже на 2 место зайдёт в следующим туре))------------------- А с ЦСКА всегда так, не видно, не видно, а потом в конце чемпионата - раз и на 2-ом месте),,,,,,,,,на первом!!!!

22:04

Тень Мастера

bolt37ru Тень Мастера: bolt37ru Итог тура: Зенит - в огне, Спартак - в агонии. 21:53-------------------ЦСКА молча тихим сапом похоже на 2 место зайдёт в следующим туре))------------------- А с ЦСКА всегда так, не видно, не видно, а потом в конце чемпионата - раз и на 2-ом месте) 22:01-------------Да просто тур такой следующий))) Вряд ли Локо и Краснодар выиграют. А ЦСКА есть шанс))

22:04

rastasick

Хрю-кукареку-сказали фунтики,заштопывая своё дупло после Тосно)))

22:02

bolt37ru

Тень Мастера: bolt37ru Итог тура: Зенит - в огне, Спартак - в агонии. 21:53-------------------ЦСКА молча тихим сапом похоже на 2 место зайдёт в следующим туре))------------------- А с ЦСКА всегда так, не видно, не видно, а потом в конце чемпионата - раз и на 2-ом месте)

22:01

Sinaron

Buldozer 46, ты матч-то смотрел или у тебя в бульдозере нифифига не видно? Уж не свиноболела ли ты?

21:59

Подшипник

Позор судье Галимову!

21:59

serzheo

Спокойно на классе.

21:59

Помпей

Легко и на классе,а Кокорин продолжает и продолжает забивать!

21:58

паоло росси

питер с победой! ну а в москве - выть)

21:58

IIIenoT

Buldozer46 отсыпь, а?

21:58

kaduly

Акинфеев нервно курит,Лунев все увереннее

21:57

Sinaron

Легко, на классе.

21:56

Тень Мастера

bolt37ru Итог тура: Зенит - в огне, Спартак - в агонии. 21:53-------------------ЦСКА молча тихим сапом похоже на 2 место зайдёт в следующим туре))

21:56

Slim Taller

Лёгкая победа Зенита.Это уже не та Уфа,при Гончаренко,у которой было трудно выйграть.Эта команда стала намного слабее.Семак доведёт её до ручки.

21:56

ЗЮК

bolt37ru,болт в тебе.

21:56

Buldozer46

разгромил Уфу с помощью игроков купленных с нарушением ффп и левого пенальти

21:56

NVA23

Ну, и?!)

21:55

shpasic

Зенит не дал Уфе догнать Спартак - так было бы правильнее.

21:54

Buga

С победой СБГ!!!!

21:54

bolt37ru

Итог тура: Зенит - в огне, Спартак - в агонии.

21:53