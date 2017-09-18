"Зенит" разгромил "Уфу"

Сегодня. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Уфа" - 3:0. 9-я минута. Себастьян ДРИУССИ открыл счет в матче. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"

"Зенит" на своем поле в матче 10-го тура чемпионата России разгромил "Уфу" (3:0). Забитыми мячами в составе сине-бело-голубых отметились Себастьян Дриусси, Доменико Кришито и Александр Кокорин (до цели осталось - 22 гола).

Отметим, что назначение 11-метрового вызвало бурные протесты со стороны гостей - все подробности эпизода по ссылке.

Команда Роберто Манчини лидирует в премьер-лиге с 24 очками, опережая ближайшего преследователя - "Краснодар" на 3 балла. "Уфа" Сергея Семака занимает 11-е место.

Чемпионат России

Премьер-лига

10-й тур

"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Уфа" - 3:0 (2:0)

Голы: Дриусси, 9 (1:0). Кришито, 22 - с пенальти (2:0). Кокорин, 77 (3:0).

"Зенит": Лунев, Смольников, Маммана, Иванович, Кришито, Ерохин, Нобоа (Капленко, 83), Краневиттер (Паредес, 86), Дриусси (Ригони, 64), Дзюба, Кокорин.

"Уфа": Беленов, Стоцкий, Аликин, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Засеев (Салатич, 75), Пауревич, Обляков (Ванек, 64), Игбун, Фатаи (Сысуев, 72).

Предупреждения: Пауревич, 83. Игбун, 90+1.

Судьи: ГАЛИМОВ (Улан-Удэ). Ширяев (Ставрополь), Назаров (Невинномысск).

18 сентября. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург". 30158 зрителей.

Трансляция матча "Зенит" - "Уфа"