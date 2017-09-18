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21:00 | Футбол — РФПЛ

Правильно ли назначен пенальти в пользу "Зенита"?

Момент с назначением пенальти на 20-й минуте матча "Зенит" - "Уфа". Фото "СЭ" Роман ГАЛИМОВ. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ" Момент с назначением пенальти на 20-й минуте матча "Зенит" - "Уфа". Момент с назначением пенальти на 20-й минуте матча "Зенит" - "Уфа". Момент с назначением пенальти на 20-й минуте матча "Зенит" - "Уфа". Момент с назначением пенальти на 20-й минуте матча "Зенит" - "Уфа". Момент с назначением пенальти на 20-й минуте матча "Зенит" - "Уфа". Момент с назначением пенальти на 20-й минуте матча "Зенит" - "Уфа". Момент с назначением пенальти на 20-й минуте матча "Зенит" - "Уфа".
Момент с назначением пенальти на 20-й минуте матча "Зенит" - "Уфа". Фото "СЭ"
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На 20-й минуте матча 10-го тура чемпионата России "Зенит""Уфа" арбитр Роман Галимов после консультации со вторым ассистентом Алексеем Ширяевым назначил 11-метровый удар в ворота гостей, вызвав бурные споры уфимцев.

В ходе просмотра повторов возникло несколько вопросов.

1. Не покинул ли мяч пределы поля после удара Нобоа при подаче углового удара?

Момент с назначением пенальти на 20-й минуте матча "Зенит" - "Уфа".
Момент с назначением пенальти на 20-й минуте матча "Зенит" - "Уфа".

Камера расположена под углом к линии ворот, из-за чего картинка искажается. Предположу, что мяч остался в поле, и второй ассистент Ширяев верно не дал сигнал Галимову о необходимости остановить игру.

2. Сыграл ли рукой Засеев, к которому мяч отлетел от Игбуна?

Момент с назначением пенальти на 20-й минуте матча "Зенит" - "Уфа".
Момент с назначением пенальти на 20-й минуте матча "Зенит" - "Уфа".

Нет. Мяч угодил футболисту "Уфы" в бедро, а не в руку. Это видно на повторе. Об этом свидетельствует и реакция игроков "Зенита", ни один из которых не стал показывать, что Засеев сыграл рукой и что нужно назначить пенальти.

3. Вылетел ли затем мяч за пределы поля, ударившись о спину Игбуна?

Момент с назначением пенальти на 20-й минуте матча "Зенит" - "Уфа".
Момент с назначением пенальти на 20-й минуте матча "Зенит" - "Уфа".

Можно только предположить, что так произошло. Однозначно утверждать невозможно – учитывая, что камера расположена под углом к линии ворот.

4. Сыграл ли Йокич рукой?

Момент с назначением пенальти на 20-й минуте матча "Зенит" - "Уфа".
Момент с назначением пенальти на 20-й минуте матча "Зенит" - "Уфа".

Да. После того как Маммана, находившийся за пределами поля, ткнул мяч в направлении центра площади ворот, Йокич выставил обе руки и левой рукой остановил мяч.

Если считать, что мяч остался в игре, не покинув поле, 11-метровый удар назначен правильно. В противном случае решение Галимова неверно: он и его помощник Ширяев совершили ошибку. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Зенит" – "Уфа"

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"Зенит" - "Уфа": мяч вышел за пределы поля или это пенальти?
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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 10-й тур
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КОММЕНТАРИИ (39)
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голос из Санкт-Петербурга

Ну вот судья отменил гол Дзюбы. Будем обсуждать?

21:48

AVE!

А вот катнул бы Кришито с точки мячик в руки вратарю и стал бы человеком-легендой. Но - нет. Перевелись герои калибра Игоря Нетто.

21:47

werder63

В пользу зенЫта? После ДВУХ выходов мча за пределы поля? Конечно, правильно! Такие "правила" в РФПЛ)))))

21:44

Mr.Trololo

Мяч вышел дважды

21:44

aug081266

Дважды левый пенальти!!!И почему-то уже не хочется говорить что судьи тоже люди,они тоже могут ошибаться...Пока газпром не уйдет из российского футбола мы будем смотреть этот позор.

21:44

А-спид

Все очень и очень на тоненького. Вроде как каждый раз на тоненького в пользу Зенита, но ... почему каждый раз судья принимал решение в его пользу? Почему в спорной ситуации не свистнул в другую сторону? Те же вопросы что во вчерашнем матче Спартака, кстати.

21:43

голос из Санкт-Петербурга

Вы только не забудьте, что ЗЕНИТ к этому спорному моменту уже ЗАСЛУЖЕННО выигрывал 1-0. Уфа ничего не показывала до 21 минуты, ничего не показывает и к 82 минуте (в данный момент). ЗЕНИТ играет сильнее и интереснее.

21:42

alex_alex

Зенит за горизонтом "бугорка" мяча/линии/судьи! Как же они будут в следующем году "сплавлять" Манчини, когда судьи перестанут присвистывать.

21:40

Диванник

Стыдно должно бы быть за такие выкрутасы. А вы ещё и оправдываете.

21:39

Mr.Trololo

Мяч вышел два раза

21:38

old grumbler

по ходу фотографий боковой судья не видел в упор что мяч уже при подаче углового пересек линию ворот? Это полный бред а так то с камер пару раз казалось что мяч в ворота летит а летел в противоположную сторону...

21:38

echo2011

Мяч в воздухе ушел за пределы поля после подачи углового,и дальше можно и нужно было останавливать игру.

21:38

нет желтухе!

Platinum1991, а чё про сельдюка так не разорялся?

21:38

ash666

"1. Не покинул ли мяч пределы поля после удара Нобоа при подаче углового удара? если в линии поля (а также по всему полю) поставить много много радио-датчиков, а внутрь (в центр) мяча передатчики (есть еще одновременно с этим задача определения высоты, она впрочем, решаема), то тогда можно было бы точно определять пересек ли мяч линию иль нет) по имеющейся же картинке это гадание )

21:37

Slim Taller

Бобров,побольше иллюзий показывай народу.Мяч в поле.

21:37

Vlafy

Господа, что-то вы рано переключились на какие-то неинтересные и неактуальные темы. Надо ещё пару неделек пообсуждать, что сказал Каррера и пожал ли Таски руку второму тренеру по физподготовке! Это же гораздо важнее и интереснее!

21:34

sancesz

Игрок Уфы сам подставился, если нет свистка, нефиг в волейбол играть, даже если считаешь что мяч покинул поле.

21:33

27Hoax

3-й скандал из-за пересечения мячом линии поля ... что происходит???

21:32

Mig-31

Очередная судейская ошибка...

21:32

27Hoax

О чем можно говорить... если зенитчик находился за пределами поля, когда пинал мяч в поле?????

21:30

crazysun78

что-то много в последнее время спорных моментов с пересечением мяча всяких линий... заговор масонов-ратителей за видеоповторы.. )

21:26

Platinum1991

Мяч ДВАЖДЫ!!!!!! и ПОЛНОСТЬЮ!!!! ПЕРЕСЕКАЛ линию ворот Уфы! ДВАЖДЫ!!! Новый судейский СКАНДАЛ в Питере!!! Первый раз мяч полностью ПЕРЕСЁК линию ворот Уфы при подаче Нобоа, НЕПОСРЕДСТВЕННО, с углового!!! Мяч по дуге ПОЛНОСТЬЮ пересёк линию ворот ещё до того, как Дриусси, находясь ВНЕ ПРЕДЕЛОВ поля, попал мячом в руку игроку Уфы! Это отлично видно при видеоповторе. Боковой ПРОПУСТИЛ и сделал вид, что не заметил! Второй раз мяч вышел за пределы поля и ПОЛНОСТЬЮ пересёк линию ворот, когда уже, за пределами поля, Дриусси попадает в руку игроку Уфы! Игрок Уфы НЕ ИГРАЛ руками! НЕ ИГРАЛ!!! Мяч ПОЛНОСТЬЮ вышел за пределы поля и полностью пересёк линию ворот Уфы, и только после этого, Дриусси сильно ударил по мячу, с метра, и попадает в руку игроку Уфы! Игрок Уфы физически не мог среагировать на это попадание!!! Мяч летел не в ворота, а летел в поле, параллельно воротам Уфы! Есть новый судейский скандал! Что ни тур, то судейский СКАНДАЛ!!! ГРУБЕЙШАЯ ошибка бокового и арбитра Галимова. Как теперь Будогосский будет отмазывать арбитра Галимова??? На 80-ой минуте в матче Локомотива и Амкара, мяч попадает в штрафной, в руку игроку Амкара, Левников не свистит, и не ставит пенальти, а Галимов, за такое же нарушение в матче Зенита и Уфы, ставит ПЕНАЛЬ в ворота Уфы!!! А комментаторы говорят, что за такую игру руками игроком Амкара, пеналь не ставят в нашем чемпионате! Вот вам скандальное судейство в нашем чемпионате! А я ведь, перед стартом чемпионата сезона 2017/18, ПРЕДУПРЕЖДАЛ! Ждите НОВЫХ СУДЕЙСКИХ СКАНДАЛОВ в новом футбольном сезоне 2017/18! Будогосский и чиновники РФС вам их обеспечат по полной скандальной работе наших арбитров! Потому что безнаказанность арбитров порождает вседозволенность, а вседозволенность и безнаказанность порождают "ошибки", согласно цены вопроса. Что ни тур, то судейский СКАНДАЛ по полной программе безобразной работы Будогосского и Бутенко.

21:25

ErnstRadir

по словам комментатора,пеналь был назначен за игру рукой Засеева,была она или нет,разобраться без нормального повтора нереально,пеналь показал не главный судья,а судья на линии,вообще,нужны в нашем футболе повторы 200% PS болельщик Зенита.

21:25

Rastan

Футболисты Уфы ПРЕКРАСНО видели, что мяч ушёл за пределы поля, поэтому Засеев просто ЗАКРЫЛ лицо руками, чтобы в него не попал мяч. Какие могут быть комментарии. "Аргентуму" всё это аукнется в еврокубках.

21:25

redgy

конечно не было пенальти, он и зениту не нужен особенно, и так победили бы, не спартак

21:20

Perry_Garr

зенит всех купил!! вас еще не купил? как пишет Гаттузо плут, пришлите свою цену г-ну мюллеру, он рассмотрит вашу заявку и (если вы в его вкусе) купит вас на часок или два..

21:19

Buldozer46

пошел админ ресурс работать

21:17

druganoff

При стоп-кадре отчётливо видно, что мяч пересёк линию, выйдя за пределы поля. Ни о каком пенальти речи не может быть, очередная судейская ошибка.

21:16

trops57

В правилах записано что руками можно защищать лицо и яички. Мяч дважды вышел за линию. Потом удивляются, что наших судей не хотят брать судить крупные международные игры. Видно, при подаче углового, что судья сместился в сторону от лицевой линии, и следовательно не мог видеть реальное положение мяча, а значит и не мог принять правильное решение. Стыдно.

21:15

паоло росси

Valdemarson Это же Зенит! Они же по-другому не играют.------абсолютно согласен. при 2-0 регулярно не позоримся

21:12