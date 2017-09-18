Правильно ли назначен пенальти в пользу "Зенита"?

На 20-й минуте матча 10-го тура чемпионата России "Зенит" – "Уфа" арбитр Роман Галимов после консультации со вторым ассистентом Алексеем Ширяевым назначил 11-метровый удар в ворота гостей, вызвав бурные споры уфимцев.

В ходе просмотра повторов возникло несколько вопросов.

1. Не покинул ли мяч пределы поля после удара Нобоа при подаче углового удара?

Момент с назначением пенальти на 20-й минуте матча "Зенит" - "Уфа".

Камера расположена под углом к линии ворот, из-за чего картинка искажается. Предположу, что мяч остался в поле, и второй ассистент Ширяев верно не дал сигнал Галимову о необходимости остановить игру.

2. Сыграл ли рукой Засеев, к которому мяч отлетел от Игбуна?

Момент с назначением пенальти на 20-й минуте матча "Зенит" - "Уфа".

Нет. Мяч угодил футболисту "Уфы" в бедро, а не в руку. Это видно на повторе. Об этом свидетельствует и реакция игроков "Зенита", ни один из которых не стал показывать, что Засеев сыграл рукой и что нужно назначить пенальти.

3. Вылетел ли затем мяч за пределы поля, ударившись о спину Игбуна?

Момент с назначением пенальти на 20-й минуте матча "Зенит" - "Уфа".

Можно только предположить, что так произошло. Однозначно утверждать невозможно – учитывая, что камера расположена под углом к линии ворот.

4. Сыграл ли Йокич рукой?

Момент с назначением пенальти на 20-й минуте матча "Зенит" - "Уфа".

Да. После того как Маммана, находившийся за пределами поля, ткнул мяч в направлении центра площади ворот, Йокич выставил обе руки и левой рукой остановил мяч.

Если считать, что мяч остался в игре, не покинув поле, 11-метровый удар назначен правильно. В противном случае решение Галимова неверно: он и его помощник Ширяев совершили ошибку. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Зенит" – "Уфа"​