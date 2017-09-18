Правильно ли назначен пенальти в пользу "Зенита"?

На 20-й минуте матча 10-го тура чемпионата России "Зенит" – "Уфа" арбитр Роман Галимов после консультации со вторым ассистентом Алексеем Ширяевым назначил 11-метровый удар в ворота гостей, вызвав бурные споры уфимцев.
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @zenit_spb#НашФутбол #РФПЛ. 10-й тур. #ЗенитУфа 2:0 22' Доменико Кришито (пенальти) @mimmo_criscito4 pic.twitter.com/P2aH1wXvSg– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 18 сентября 2017 г.
В ходе просмотра повторов возникло несколько вопросов.
1. Не покинул ли мяч пределы поля после удара Нобоа при подаче углового удара?
Камера расположена под углом к линии ворот, из-за чего картинка искажается. Предположу, что мяч остался в поле, и второй ассистент Ширяев верно не дал сигнал Галимову о необходимости остановить игру.
2. Сыграл ли рукой Засеев, к которому мяч отлетел от Игбуна?
Нет. Мяч угодил футболисту "Уфы" в бедро, а не в руку. Это видно на повторе. Об этом свидетельствует и реакция игроков "Зенита", ни один из которых не стал показывать, что Засеев сыграл рукой и что нужно назначить пенальти.
3. Вылетел ли затем мяч за пределы поля, ударившись о спину Игбуна?
Можно только предположить, что так произошло. Однозначно утверждать невозможно – учитывая, что камера расположена под углом к линии ворот.
4. Сыграл ли Йокич рукой?
Да. После того как Маммана, находившийся за пределами поля, ткнул мяч в направлении центра площади ворот, Йокич выставил обе руки и левой рукой остановил мяч.
Если считать, что мяч остался в игре, не покинув поле, 11-метровый удар назначен правильно. В противном случае решение Галимова неверно: он и его помощник Ширяев совершили ошибку. (Александр БОБРОВ)
Опрос
- Кристиан Нобоа
- Зенит СПб
- Уфа
- Азамат Засеев
- Роман Галимов (судья)
- Силвестр Игбун
- Боян Йокич
- Эмануэль Маммана
голос из Санкт-Петербурга
Ну вот судья отменил гол Дзюбы. Будем обсуждать?
21:48
AVE!
А вот катнул бы Кришито с точки мячик в руки вратарю и стал бы человеком-легендой. Но - нет. Перевелись герои калибра Игоря Нетто.
21:47
werder63
В пользу зенЫта? После ДВУХ выходов мча за пределы поля? Конечно, правильно! Такие "правила" в РФПЛ)))))
21:44
Mr.Trololo
Мяч вышел дважды
21:44
aug081266
Дважды левый пенальти!!!И почему-то уже не хочется говорить что судьи тоже люди,они тоже могут ошибаться...Пока газпром не уйдет из российского футбола мы будем смотреть этот позор.
21:44
А-спид
Все очень и очень на тоненького. Вроде как каждый раз на тоненького в пользу Зенита, но ... почему каждый раз судья принимал решение в его пользу? Почему в спорной ситуации не свистнул в другую сторону? Те же вопросы что во вчерашнем матче Спартака, кстати.
21:43
голос из Санкт-Петербурга
Вы только не забудьте, что ЗЕНИТ к этому спорному моменту уже ЗАСЛУЖЕННО выигрывал 1-0. Уфа ничего не показывала до 21 минуты, ничего не показывает и к 82 минуте (в данный момент). ЗЕНИТ играет сильнее и интереснее.
21:42
alex_alex
Зенит за горизонтом "бугорка" мяча/линии/судьи! Как же они будут в следующем году "сплавлять" Манчини, когда судьи перестанут присвистывать.
21:40
Диванник
Стыдно должно бы быть за такие выкрутасы. А вы ещё и оправдываете.
21:39
Mr.Trololo
Мяч вышел два раза
21:38
old grumbler
по ходу фотографий боковой судья не видел в упор что мяч уже при подаче углового пересек линию ворот? Это полный бред а так то с камер пару раз казалось что мяч в ворота летит а летел в противоположную сторону...
21:38
echo2011
Мяч в воздухе ушел за пределы поля после подачи углового,и дальше можно и нужно было останавливать игру.
21:38
нет желтухе!
Platinum1991, а чё про сельдюка так не разорялся?
21:38
ash666
"1. Не покинул ли мяч пределы поля после удара Нобоа при подаче углового удара? если в линии поля (а также по всему полю) поставить много много радио-датчиков, а внутрь (в центр) мяча передатчики (есть еще одновременно с этим задача определения высоты, она впрочем, решаема), то тогда можно было бы точно определять пересек ли мяч линию иль нет) по имеющейся же картинке это гадание )
21:37
Slim Taller
Бобров,побольше иллюзий показывай народу.Мяч в поле.
21:37
Vlafy
Господа, что-то вы рано переключились на какие-то неинтересные и неактуальные темы. Надо ещё пару неделек пообсуждать, что сказал Каррера и пожал ли Таски руку второму тренеру по физподготовке! Это же гораздо важнее и интереснее!
21:34
sancesz
Игрок Уфы сам подставился, если нет свистка, нефиг в волейбол играть, даже если считаешь что мяч покинул поле.
21:33
27Hoax
3-й скандал из-за пересечения мячом линии поля ... что происходит???
21:32
Mig-31
Очередная судейская ошибка...
21:32
27Hoax
О чем можно говорить... если зенитчик находился за пределами поля, когда пинал мяч в поле?????
21:30
crazysun78
что-то много в последнее время спорных моментов с пересечением мяча всяких линий... заговор масонов-ратителей за видеоповторы.. )
21:26
Platinum1991
Мяч ДВАЖДЫ!!!!!! и ПОЛНОСТЬЮ!!!! ПЕРЕСЕКАЛ линию ворот Уфы! ДВАЖДЫ!!! Новый судейский СКАНДАЛ в Питере!!! Первый раз мяч полностью ПЕРЕСЁК линию ворот Уфы при подаче Нобоа, НЕПОСРЕДСТВЕННО, с углового!!! Мяч по дуге ПОЛНОСТЬЮ пересёк линию ворот ещё до того, как Дриусси, находясь ВНЕ ПРЕДЕЛОВ поля, попал мячом в руку игроку Уфы! Это отлично видно при видеоповторе. Боковой ПРОПУСТИЛ и сделал вид, что не заметил! Второй раз мяч вышел за пределы поля и ПОЛНОСТЬЮ пересёк линию ворот, когда уже, за пределами поля, Дриусси попадает в руку игроку Уфы! Игрок Уфы НЕ ИГРАЛ руками! НЕ ИГРАЛ!!! Мяч ПОЛНОСТЬЮ вышел за пределы поля и полностью пересёк линию ворот Уфы, и только после этого, Дриусси сильно ударил по мячу, с метра, и попадает в руку игроку Уфы! Игрок Уфы физически не мог среагировать на это попадание!!! Мяч летел не в ворота, а летел в поле, параллельно воротам Уфы! Есть новый судейский скандал! Что ни тур, то судейский СКАНДАЛ!!! ГРУБЕЙШАЯ ошибка бокового и арбитра Галимова. Как теперь Будогосский будет отмазывать арбитра Галимова??? На 80-ой минуте в матче Локомотива и Амкара, мяч попадает в штрафной, в руку игроку Амкара, Левников не свистит, и не ставит пенальти, а Галимов, за такое же нарушение в матче Зенита и Уфы, ставит ПЕНАЛЬ в ворота Уфы!!! А комментаторы говорят, что за такую игру руками игроком Амкара, пеналь не ставят в нашем чемпионате! Вот вам скандальное судейство в нашем чемпионате! А я ведь, перед стартом чемпионата сезона 2017/18, ПРЕДУПРЕЖДАЛ! Ждите НОВЫХ СУДЕЙСКИХ СКАНДАЛОВ в новом футбольном сезоне 2017/18! Будогосский и чиновники РФС вам их обеспечат по полной скандальной работе наших арбитров! Потому что безнаказанность арбитров порождает вседозволенность, а вседозволенность и безнаказанность порождают "ошибки", согласно цены вопроса. Что ни тур, то судейский СКАНДАЛ по полной программе безобразной работы Будогосского и Бутенко.
21:25
ErnstRadir
по словам комментатора,пеналь был назначен за игру рукой Засеева,была она или нет,разобраться без нормального повтора нереально,пеналь показал не главный судья,а судья на линии,вообще,нужны в нашем футболе повторы 200% PS болельщик Зенита.
21:25
Rastan
Футболисты Уфы ПРЕКРАСНО видели, что мяч ушёл за пределы поля, поэтому Засеев просто ЗАКРЫЛ лицо руками, чтобы в него не попал мяч. Какие могут быть комментарии. "Аргентуму" всё это аукнется в еврокубках.
21:25
redgy
конечно не было пенальти, он и зениту не нужен особенно, и так победили бы, не спартак
21:20
Perry_Garr
зенит всех купил!! вас еще не купил? как пишет Гаттузо плут, пришлите свою цену г-ну мюллеру, он рассмотрит вашу заявку и (если вы в его вкусе) купит вас на часок или два..
21:19
Buldozer46
пошел админ ресурс работать
21:17
druganoff
При стоп-кадре отчётливо видно, что мяч пересёк линию, выйдя за пределы поля. Ни о каком пенальти речи не может быть, очередная судейская ошибка.
21:16
trops57
В правилах записано что руками можно защищать лицо и яички. Мяч дважды вышел за линию. Потом удивляются, что наших судей не хотят брать судить крупные международные игры. Видно, при подаче углового, что судья сместился в сторону от лицевой линии, и следовательно не мог видеть реальное положение мяча, а значит и не мог принять правильное решение. Стыдно.
21:15
паоло росси
Valdemarson Это же Зенит! Они же по-другому не играют.------абсолютно согласен. при 2-0 регулярно не позоримся
21:12