Нападающий "Спартака" Зе Луиш на своей странице в Инстаграме опубликовал видеозапись с видом на ночную Москву.
Ранее сообщалось, что в подписании контракта с форвардом заинтересован "Брайтон". Предполагалось, что английский клуб готов заплатить за переход игрока 20 миллионов евро. По информации "СЭ", данная сумма указана в качестве отступных в соглашении с футболистом.
Напомним, что красно-белые проведут первый сбор в Объединенных Арабских Эмиратах, который пройдет с 9 по 22 января.
Отступные Зе Луиша в контракте со "Спартаком" – 20 миллионов евро
Отпуск закончился. Зе Луиш вернулся в Москву pic.twitter.com/Ahf5ql26ek– СЭ Спартак (@spartak_se) 7 января 2018 г.
Serenky25
А мужик то и не в курсе, что его уже СЭ продал.
20:04