Зе Луиш вернулся в Москву

Нападающий "Спартака" Зе Луиш на своей странице в Инстаграме опубликовал видеозапись с видом на ночную Москву.

Ранее сообщалось, что в подписании контракта с форвардом заинтересован "Брайтон". Предполагалось, что английский клуб готов заплатить за переход игрока 20 миллионов евро. По информации "СЭ", данная сумма указана в качестве отступных в соглашении с футболистом.

Напомним, что красно-белые проведут первый сбор в Объединенных Арабских Эмиратах, который пройдет с 9 по 22 января.

Отступные Зе Луиша в контракте со "Спартаком" – 20 миллионов евро