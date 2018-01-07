Отступные Зе Луиша в контракте со "Спартаком" - 20 миллионов евро

"СЭ" стали известны условия возможного перехода форварда "Спартака" Зе Луиша в "Брайтон".

Сегодня издание Mirror сообщило, что клуб английской премьер-лиги намерен увеличить предложение до 20 миллионов фунтов стерлингов. Ранее он предлагал чемпионам России 5 миллионов евро, но получил отказ. По нашим данным, отступные в контракте форварда составляют 20 миллионов евро. И если британцы действительно готовы заплатить 20 миллионов фунтов, то трансфер африканца, если он решит сменить команду, может быть осуществлен.

"Брайтон", который в сезоне-2016/17 завоевал путевку в высший дивизион после более чем 30-летнего перерыва, а сейчас занимает 13-е место в АПЛ, испытывает проблемы с атакой – 14 голов в 18 матчах.

26-летний нападающий из Кабо-Верде в этом сезоне провел 14 встреч за "Спартак" во всех официальных турнирах, забив 4 мяча и отдав 5 голевых передач. (Вячеслав КОРОТКИН)

"Брайтон" готов купить Зе Луиша у "Спартака" за 20 миллионов фунтов