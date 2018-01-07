Отступные Зе Луиша в контракте со "Спартаком" - 20 миллионов евро

"СЭ" стали известны условия возможного перехода форварда "Спартака" Зе Луиша в "Брайтон".
Сегодня издание Mirror сообщило, что клуб английской премьер-лиги намерен увеличить предложение до 20 миллионов фунтов стерлингов. Ранее он предлагал чемпионам России 5 миллионов евро, но получил отказ. По нашим данным, отступные в контракте форварда составляют 20 миллионов евро. И если британцы действительно готовы заплатить 20 миллионов фунтов, то трансфер африканца, если он решит сменить команду, может быть осуществлен.
"Брайтон", который в сезоне-2016/17 завоевал путевку в высший дивизион после более чем 30-летнего перерыва, а сейчас занимает 13-е место в АПЛ, испытывает проблемы с атакой – 14 голов в 18 матчах.
26-летний нападающий из Кабо-Верде в этом сезоне провел 14 встреч за "Спартак" во всех официальных турнирах, забив 4 мяча и отдав 5 голевых передач. (Вячеслав КОРОТКИН)
"Брайтон" готов купить Зе Луиша у "Спартака" за 20 миллионов фунтов
passerby
Когда Зе Луиш на поле Спартак выглядит сильнее - нельзя сейчас продавать, ну если только он сам хочет уехать из России...
23:20
Tribunal Z
fronder Если уйдут Зе Луиш, Промес, Адриано, то Спартак будет уже не тот Спартак на который сейчас ходят зрители! ==== ну прямо как в песне "Полюбила мама негра". Что поделать если свиньи на них помешаны и не замечают нормальных русских парней.
20:35
Коновал и бомжедав
Гаттузо Крут!!!!!!#! Чего молчишь, петушило?
19:58
podnimitemneveki
Если Зе стоит 20 лямов ? А один из лучших молодых зашитников Бразили 8 лямов(Версимо) то где то сдесь женской промежностью попахивает
18:22
Markao.
Гаттузо Крут!!!!!!#! Ну дык мясные тупари, кто готов поспорить на штукарик ,что этого фунтика Зелупиша никто не купит за 20 ломтей евро. Аааа? 16:33 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ты вроде нормальный мужик,иногда читать интересно,особенно по Италии,но не неси сейчас фигню,не опускайся.
17:17
Нищ, дрищ, живу с мамкой
Дырявый ретуз активизировался. На все ветки сегодня своё дуло запилил. А всё потому, что настроение у него хорошее, за праздники хорошо заработал. Абреки не обманули, за неделю проведённую в Голубой устрице щедро заплатили. 2 тысячи рублей. Ещё одну тысячу удалось у дальнобоев на трассе подкалымить. На две тыщи ретуз набрал боярышника и доширака впрок. А ещё одна тыща осталась, готов проспорить её, а заодно показать, что у него деньги есть. Не спорьте никто с ним. Он дырявый, ему терять нечего. Не отдаст стопудово.
17:10
Гаттузо Крут!!!!!!#!
pahom-17 /////твоя бабка конченная прости хоспади ,а ты гнилой бастард полукровок! И что....ты хотел мне сказать ,что трусишь, так бы и писал кротко и понятно.
17:05
pahom-17
Гаттузо Крут!!!!..................моя бабушка всегда говорила ..никогда не спорь..потому как , кто спорит тот г...а не стоит..
16:52
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Ну дык мясные тупари, кто готов поспорить на штукарик ,что этого фунтика Зелупиша никто не купит за 20 ломтей евро. Аааа?
16:33
fronder
Если уйдут Зе Луиш, Промес, Адриано, то Спартак будет уже не тот Спартак на который сейчас ходят зрители!
16:32
Островзаячий
Чего-то я недопонимаю.Смолов за сезон забивает больше,чем Зе луиш за всё время в Спартаке. Как он может быть лучшим нападающим. Вот если бы он исполнял как Юран, то никаких вопросов.
16:03
ЗЮК~
asc0002.ты прав,бомжи в восторге.ДМ0811,не продаст он тебя.
15:51
ДМ0811
Федун заработает себе очередные баллы успешного менеджера футбольного, если продаст это дерево з а такую Сигму.
15:43
Коновалл
Вопреки----------------------------Вылез, убогий. Оклемался от всех просеров, после того, как Курбан кинул вас со всеми потрохами? Давай потрещи здесь, пока. Ну, чо? За Карпуху топить будешь или, как всегда, все столичное обс.и.ра.ть? А может ты, как черемис, исключительно, за Курбана топишь? Опять хрень выходит. В ж.о.пе твой Курбан вместе с Рубином. Смени уже пласитинку, н.е.д.о.у.мок.
15:27
asc0002
Это просто рождественский подарок какой-то для навозных.
15:21
ЗЮК~
Невская канализация в комментариях.
15:18
Andvaraforce
Пускай поможет команде взять золото, кубок и покажет себя в Европе. А летом уходит. Пройдёт нормальную предсезонку, пообвыкнется к коллективу и полям. А сейчас бросят его в рубку, будут сплошные передачи верхом, в борьбе получит очередное растяжение и просидит до лета на скамейке. Ни СМ ни людям... После золота летом можно и Антоху отпустить, если будет вариант.
15:18
Вопреки
НИКОМУ не нужны распиаренные ангажированной столичной прессой, за бабло Лукойловское, Луисы и Промесы (они сами признавались, что нет предложений).. тем более за такие деньги - видимо у спартаковских боссов, после подаренного МУТКО чемпионства, крышу сорвало, что за этот шлак запросили баснословные отступные... Возомнили себя великими футбольными управленцами... только куда все денется после очередного многолетнего болтания под пьедесталом. Только дебил может поверить, что после 5 мил. решили купить за 20 (предусмотренных отступом).. Такую глупость может допустить лишь газпромовский кабинетный "топ", да сам "Спартак". Хватит нам лапшу на уши вешать по поводу величия этих двух сестренок, страдающих животом и сидалищем
15:12
Семь ветров
Зе стоит дороже. До странных травм живота и ногтя это был абсолютно лучший нападающий в России, сейчас разве только Луис Адриану подтянулся. За 20 готового напа высокого уровня не взять. С другой стороны похоже Зе заскучал, дальше нелепые травмы могут участиться...
15:05
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Могу на штукарик рубликов зарубиться с кем-то из поросей, что никто этого чурбачка Зелупиша сейчас(в данное зимнее ТО) за 20 ломтей даже евро не купит, а тем более за 20 ломтей фунтиков. Там у их скаутов таких на пальмах целые гроздья и значительно дешевле.
14:46
Serenky25
Думаю продавать нельзя. В Россию такого напа за 20 млн. Не купишь. Да и прижился он, пользы много приносит. Другой вопрос, что могут взять за отступные и ничего не сделаешь. Может и хочет сам в англии поиграть.
14:38
Митяй Антибомж
Alukard1349 За такие бабки НУЖНО продавать!И покупать того же Смолова)))********** В Спартак Галицкий продаст Смолова только за 30, принципиально. Он не стоит таких бабок. И 20 не стоит. Тем более, что Зе лучше.
14:29
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
Жорик Вартанов, Мирору все известно. а вот известно ли местным рулонам обоев и ушатам помоев, которые клепают текст в подвалах временной столицы нашей родины - бАльшой вопрос. они в своих аулах не тех, ни других денег в глаза не видели.
14:27
rotor
Так фунты или евро. В любом варианте надо продавать
14:25
Alukard1349
За такие бабки НУЖНО продавать!И покупать того же Смолова)))
14:23
Жорик Вартанов
отступные 20 миллионов Евро, дают 20 миллионов Фунтов? Миррору известно что фунт дороже евро?)
14:18
alex lav
Зе Луиш за 20 млн евро?)))
14:17