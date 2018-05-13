Юрий Семин: "Все чемпионы проигрывают в Туле. "Спартак" в прошлом году 3:0 получил"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин подвел итоги заключительного матча чемпионата России с "Арсеналом" (0:2) и отметил, что командла показала не лучший футбол.

– Результат справедлив, потому что "Арсенал" играл более концентрировано, чем мы, – отметил Семин. – У кого выше мотивация – тот и выигрывает. Чемпионат очень ровный, так что не знаешь, где выиграешь, а где можешь и проиграть. Что касается нас, мы очень старались, но игра была не лучшей.

– Есть такая крепкая традиция: кто играет в первом туре с "Арсеналом", тот становится чемпионом. Будете ли при составлении календаря просить о нужном расписании?

– Это, к сожалению, не ко мне, есть структуры, которые отвечают за календарь. Но у вас есть еще одна традиция: все чемпионы у вас тут проигрывают. Хорошо хоть мы 2:0 проиграли, "Спартак"-то в прошлом году 3:0 получил…

– Оцените, пожалуйста, атмосферу на стадионе.

– Тула – футбольный город, люди идут на футбол, и нужно поддерживать это. Футболисты – молодцы, дай бог, чтобы ваши руководители поддерживали свою команду. Потому что для болельщиков, для жителей Тулы "Арсенал" многое значит.

– Вы сегодня попробовали выпустить несколько молодых футболистов. Кто-нибудь впечатлил?

– Ну, если мы проиграли, то проиграли мы все вместе. А кто впечатлил – нужно говорить немного попозже, потому что сгоряча можно что угодно сказать. Нужно проанализировать, посмотреть. Конечно, изменения были. Мы не могли не учесть того, что Фарфану очень далеко лететь, что ему надо отдохнуть, подготовиться к чемпионату мира. У Денисова травма спины. Много нюансов, тем более когда завершающий матч чемпионата и задача решена. Сложно поднять мотивацию на максимальный уровень. Что и произошло. Ничего нового, так всю жизнь было, и, видно, так и будет. (Петр ПОРТЯНСКИЙ)