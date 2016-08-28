Юрий Семин: "Локомотив" показал азартный футбол в матче с "Краснодаром"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после победы в матче 5-го тура чемпионата России над "Краснодаром" (2:1) поблагодарил игроков за самоотдачу. По словам специалиста, железнодорожники полностью выполнили предматчевую установку.
- Мы играем ради болельщиков и должны делать все для того, чтобы стадион заполнялся, - сказал Семин в эфире телеканала "Наш футбол". - Мы в долгу перед ними. Сегодня бы я хотел поблагодарить команду. Они проявили характер и действовали очень хорошо, выполнив то, о чем договаривались на предматчевой установке. С нашей стороны был хороший футбол, азартный. "Локомотив" продемонстрировал плотную борьбу. Всегда приятно побеждать.
Болельщики скандировали мое имя? Да, слышал. Благодарен им за доброту по отношению ко мне.
Platinum1991
Есть первый гол под руководством ПАЛЫЧА! 41 мин. ГООООЛ!!! Самедов! 0:1! С почином ПАЛЫЧ! Дай БОГ НЕ ПОСЛЕДНИЙ!!! Есть второй гол под руководством ПАЛЫЧА! 56 мин. ГООООЛ!!! Хенти с пенальти! 1:2! С дублем ПАЛЫЧ! Дай БОГ НЕ ПОСЛЕДНИЕ!!! Игроки Локомотива проявили характер и действовали очень хорошо, выполнив установку на игру ПАЛЫЧА! Есть первая победа ПАЛЫЧА с приходом в Локомотив! УРА!
21:40
Jonson 2
Скоро на руках будут носить !!! Палыч вернулся !!
21:35