Юрий Семин: "Локомотив" показал азартный футбол в матче с "Краснодаром"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после победы в матче 5-го тура чемпионата России над "Краснодаром" (2:1) поблагодарил игроков за самоотдачу. По словам специалиста, железнодорожники полностью выполнили предматчевую установку.

- Мы играем ради болельщиков и должны делать все для того, чтобы стадион заполнялся, - сказал Семин в эфире телеканала "Наш футбол". - Мы в долгу перед ними. Сегодня бы я хотел поблагодарить команду. Они проявили характер и действовали очень хорошо, выполнив то, о чем договаривались на предматчевой установке. С нашей стороны был хороший футбол, азартный. "Локомотив" продемонстрировал плотную борьбу. Всегда приятно побеждать.

Болельщики скандировали мое имя? Да, слышал. Благодарен им за доброту по отношению ко мне.