Юрий Семин: "Локомотив" начинает третий сбор в хорошем настроении"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отметил, что команда начинает заключительный этап подготовки к возобновлению сезона с хорошим настроем. Команда в субботу прибыла в Малагу, где проведет сбор до 23 февраля.

- Мы начинаем этот сбор в хорошем настроении, - приводит пресс-служба "Локомотива" слова Семина. - К общей группе присоединились сразу несколько игроков, которые ранее работали по индивидуальной программе. Это не может не радовать. Надеюсь, что и Антон Миранчук в ближайшее время начнет тренироваться на поле. Предыдущий сбор мы тоже закончили на позитивной ноте, так что работаем в полную силу!

- Что изменится на третьем сборе в характере тренировок?

- Да, на этом сборе будут определенные изменения в тренировочной работе: сосредоточимся на скоростных показателях, будет очень много игровых упражнений, а сами тренировки станут менее продолжительными.

- Несколько слов о молодых игроках: кто-то вызван в основу, кто-то отправляется на Кипр...

- На предыдущих двух сборах с нами работал ряд молодых игроков, они прошли хорошую подготовку. Теперь им необходимо войти в игровой режим, чтобы начать сезон в хороших кондициях. Игровую практику они получат в молодежном составе. Ребята хорошо выглядели, так что их работой я доволен.