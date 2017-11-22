Юрий Семин: "Для чего ЦСКА играл в экстремальной ситуации в Хабаровске?"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин перед матчем группового турнира Лиги Европы против "Копенгагена" отметил, что надеется на полузащитника Джефферсона Фарфана, который почти не тренировался после возвращения из сборной Перу. Также тренер заявил о готовности клуба отправиться на гостевой матч 18-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск". В день игры в городе ожидается около 20 градусов мороза.
– Готов ли сыграть Фарфан?
– Да. Он почти не тренировался после матча с Новой Зеландией, но это волевой и профессиональный игрок и мы на него надеемся.
– В Хабаровск полетит основа?
– Кто будет жив-здоров, тот и полетит. И тренер тоже. На эту тему говорить бессмысленно. Чемпионат должен проводиться в нормальных условиях. ЦСКА играл в экстремальной ситуации для чего? Два игрока получили переломы, на трибунах 500 человек. Те, кто организовывает чемпионат, не будут платить им деньги. Надо предоставить нормальные условия: поля, стадионы. Мы просим об этом. А то есть некоторые руководители, которые сидят в ложе. У них тепло и они говорят, что нормально играть при минут 15.
– Расскажите о ситуации с Ари. Он готовится? И какие новости по Чорлуке?
– Он не в состоянии в этом году выходить на поле и приносить пользу. Ребята с нами душой, но выйти не могут. Время не прошло, чтобы травмы позволили им играть. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
- Ари / Арикленес да Силва Феррейра
- Юрий Семин
- Локомотив М (футбол)
- ЦСКА (футбол)
- СКА-Хабаровск
- Копенгаген
- Сборная Перу (Футбол)
- Джефферсон Фарфан
- Ведран Чорлука
совва
ЦСКА слетал и вы летите, нефиг выеживаться... сильно умный геркус в локомотиве, своими нелепыми подколами и нытьем о переносах, только против себя все клубы настраивает.
17:53
spetrov
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17:52
spetrov
...Я бы еще такой вариант предложил - всю команду Гинер кормил наркотой, как и Еременко, кости стали ломкими. Дарю.
17:52
Vader
почему 500? 6000 человек пришли... на них и так плюют, матчи в европейской части ставят на 7-8 вечера, когда в Хабаровске ночь глухая... спрашивается, когда играют Тула Хабаровск в Туле в 7 вечера, в понедельник, кому нужна эта трансляция?
17:50
Luch-Energy
Палыч, ты не похмелился что ли?! Какие 500 человек?! 5 569 зрителей было на матче с цска. Лучше бы на посещаемость своего хваленого стадиона взглянул. Даже половина арены не заполняется.
17:48
spetrov
Millwall82, конечно, подготовка. О чем тут можно еще говорить. А то, что схожие травмы двое получили в подобных условиях в схожих обстоятельствах на подобном поле - чистое совпадение.
17:48
spetrov
То, что Газзаев при своем проектах исходил из чистых финансов - это да. К.м.к., даже возможность играть с сильными в объединенной лиге была на 2-м месте.
17:46
Millwall82
spetrov, а почему игроки ЦСКА в принципе так часто получают травмы? Холод ли виноват (сентябрь-октябрь ага) или подготовка?
17:44
serzheo
Действительно, как это Хабара посмела домашний матч провести дома? Должны были с ЦСКА в Москву прилететь, потом с Локо в Сочи, еще 10 часов. Потом еще куда-нибудь. А они остались дома, негодяи.
17:42
Millwall82
Я повторюсь, Хабару как и Владик сливают. Тут перелеты роль играют главную. Помнится Газаев в открытую говорил, зачем Луч-Энергия в РФПЛ.
17:42
HAZELSAMARA
Чемпионат России должен проводиться по системе "весна-осень", стартовать в районе 8 марта и завершаться в районе 10 ноября. При этом надо учесть, что морозные дни иной раз и в эти сроки бывают. В 1993 году "Крылья" завершали сезон домашним матчем с ЦСКА при морозе в 20 градусов.
17:42
spetrov
...Из этого и исходить. Как ты верно заметил, Россия - страна северная.
17:42
spetrov
Millwall82, к слову, в этой связи хотелось бы понять, что более травмоопасно - игра в манеже (в хорошем, не в таком, когда Березин травму с Жальгирисом получил) или на поле типа хабаровского.
17:40
marksan
spetrov____ Мы, которые не просто пишем ответы скептикам и просителям, по случившемуся казусу. Мы прекрасно понимаем, что весенняя часть чемпионата ужата капитально из-за ЧМ ! Будем надеяться, что в следующем сезоне Чемпионат РФПЛ будет более сбалансирован по срокам! Но это пока только надежды!
17:40
marksan
liud____ А Вы умник? Тогда получится, что одна команда с Европейской части будет жить на ДВ пару недель летом, команда с ДВ жить на югах в Краснодаре или Сочи месяц!
17:36
spetrov
liud, в данном случае мы (ЦСКА) сами поменялись местами проведения матчей со СКА (Хб) из-за плотного календаря, включавшего предварительный этап ЛЧ.
17:34
marksan
Смешной этот дедушка Сёмин, однако! А куда было деваться ЦСКА? Они попросили о переносе и им уступили! Какие вопросы? Они должны были отказаться играть? А дедушка Сёмин за их спиной бы ручонки потирал - Я не я и просьба не моя? И не стыдно? А я вас уважал! Мы почти ровесники с вами!
17:33
Millwall82
В Москве что ли теплее и +20? Это Россия. Северная страна. И головой надо было думать что бы строить лишь один крытый стадион с климат-контролем на всю страну, даже манежи на несколько тысяч человек и те не построить. И стоит напомнить Шпалычу, что золотой матч с ЦСКА играли в минус 17. И ничего.
17:31
liud
сёмин прав, в хабаровске,екатеринбурге и др. северных городах нужно играть летом. в ростове,краснодаре,грозном и в других южных городах осенью.зимой в питере и москве под крышей.всё просто. календарь составлен болванами.весь сказ
17:30
and0508
Семин ...что за нытье ...раньше надо было думать , когда календарь составляли
17:29
spetrov
merniloskut, все это было бы так, если бы не травмы. Колготки, к сожалению, от них не спасают. Это довод. При всем том, что мы играли волею календаря, и мы сыграли.
17:25
merniloskut
Даже 100 болельщиков команды хозяев имеют право на посещение домашней игры своей команды! А заезжие девачки могут пододеть колготки с начёсом!
17:22