Юрий Семин: "Для чего ЦСКА играл в экстремальной ситуации в Хабаровске?"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин перед матчем группового турнира Лиги Европы против "Копенгагена" отметил, что надеется на полузащитника Джефферсона Фарфана, который почти не тренировался после возвращения из сборной Перу. Также тренер заявил о готовности клуба отправиться на гостевой матч 18-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск". В день игры в городе ожидается около 20 градусов мороза.

– Готов ли сыграть Фарфан?

– Да. Он почти не тренировался после матча с Новой Зеландией, но это волевой и профессиональный игрок и мы на него надеемся.

– В Хабаровск полетит основа?

– Кто будет жив-здоров, тот и полетит. И тренер тоже. На эту тему говорить бессмысленно. Чемпионат должен проводиться в нормальных условиях. ЦСКА играл в экстремальной ситуации для чего? Два игрока получили переломы, на трибунах 500 человек. Те, кто организовывает чемпионат, не будут платить им деньги. Надо предоставить нормальные условия: поля, стадионы. Мы просим об этом. А то есть некоторые руководители, которые сидят в ложе. У них тепло и они говорят, что нормально играть при минут 15.

– Расскажите о ситуации с Ари. Он готовится? И какие новости по Чорлуке?

– Он не в состоянии в этом году выходить на поле и приносить пользу. Ребята с нами душой, но выйти не могут. Время не прошло, чтобы травмы позволили им играть. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)