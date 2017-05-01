Вячеслав Подберезкин: "Не скажу, что "Анжи" сыграл хорошо, просто "Краснодар" провел не очень хороший матч"

Полузащитник "Краснодара" Вячеслав Подберезкин после ничьей в домашнем матче 26-го тура чемпионата России против "Анжи" (0:0) заявил, что его команда продолжит борьбу за места в чемпионате, позволяющие в следующем сезоне играть в еврокубках, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Также футболист подчеркнул, что у краснодарцев не было недооценки махачкалинцев.

– Не хватило забитых голов и голевых моментов, – сказал Подберезкин. – Создать их мешал "Анжи". Но и мы сами больше старались играть через центр, не очень быстро мяч водили.

– Может, недооценили соперника?

– У нас сейчас идет финальный отрезок, мы прекрасно понимаем, какое место нам надо занять. В таблице большая плотность, потому недонастроя точно не было.

– Значит, проблема в "Анжи"? Не ожидали, что так хорошо сыграет?

– Я бы не сказал, что "Анжи" хорошо сыграл, просто мы сами не очень хороший матч провели, не создали нужных моментов, чтобы забить.

– На что тренер обращал внимание? Что команда не так делала?

– Просил больше передавать мячом между защитниками и полузащитниками, создавать остроту в ворот, но нам не удалось это сделать, была высокая плотность.

– "Ростов" приблизился к вам на 2 очка. Насколько это давит?

– Нет, не давит.

– Считаете ли, что теперь будет тяжелее побороться за Лигу Европы?

– Мы не думали, что будет легко. В каждом матче надо брать 3 очка, чтобы не смотреть назад.

– То, что 4 матча будут на выезде, сильно повлияет на команду?

– Будем стараться побеждать в каждом матче, хоть и не при своих болельщиках. В матче с "Анжи" их было много, спасибо, что пришли и поддержали.

Трансляция матча "Краснодар" – "Анжи"