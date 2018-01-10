Во Франции утверждают, что М'Вила прибыл в Сент-Этьен

Полузащитник "Рубина" Янн М'Вила прибыл в Сент-Этьен, информирует L'Equipe. По информации источника, футболист до сих пор не расторг контракт с казанским клубом.

Отмечается, что 27-летний француз обратился в УЕФА для того, чтобы его разорвать контракт с "Рубином", который не выплачивает ему зарплату на протяжении последнего времени. Ожидается, что в ближайшее время хавбек заключит соглашение с "Сент-Этьеном" сроком на два с половиной года.

В текущем сезоне М'Вила вышел на поле в 19 матчах, в которых он забил два гола.

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