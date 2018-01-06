"Рубин" отправился в ОАЭ без М'Вила, Лестьенна, Сонга и Сигурдссона

"Рубин" на своем официальном сайте сообщил, что команда вылетела из Казани в Объединенные Арабские Эмираты, где проведет первый зимний сбор, который продлится до 19 января. Первый контрольный матч с "Шанхай Шанган" запланирован на 15 января.
Команда отправилась на сбор в следующем составе: Сергей Рыжиков, Тимур Акмурзин, Олег Кузьмин, Федор Кудряшов, Эльмир Набиуллин, Владимир Гранат, Егор Сорокин, Руслан Камболов, Магомед Оздоев, Георгий Махатадзе, Вячеслав Подберезкин, Ильзат Ахметов, Реза Шекари, Мийо Цакташ, Рифат Жемалетдинов, Максим Канунников, Никита Михайлов, Григорий Зиганшин, Илья Гилязутдинов, Михаил Яковлев, Никита Голдобин. Сослан Джанаев, Сесар Навас, Гекдениз Карадениз, Сердар Азмун и Илья Шабанов присоединятся к команде в ОАЭ.
На сбор не отправились Янн М’Вила, Максим Лестьенн, Александр Сонг и Рагнар Сигурдссон, которые не проходили с командой медосмотр 5 января. Также с командой не полетели Мориц Бауэр и Рубен Рочина.
Дополнительная информация
http://www.rubin-kazan.ru/ru/news_items/7524-rubin-otpravilsya-na-sbor-v-abu-dabi
- Рубин
- Сергей Рыжиков
- Сослан Джанаев (футбол)
- Олег Кузьмин
- Владимир Гранат
- Федор Кудряшов
- Максим Канунников
- Гекдениз Карадениз
- Руслан Камболов
- Сесар Навас
- Магомед Оздоев
- Александр Сонг
- Вячеслав Подберезкин
- Янн М`Вила
- Сердар Азмун
- Эльмир Набиуллин
- Рагнар Сигурдссон
- Ильзат Ахметов
- Шанхай Шанган
- Максим Лестьенн
- Рубен Рочина
- Рифат Жемалетдинов
- Мориц Бауэр
- Мийо Цакташ
bvp
Смываются последние остатки Грасии.
16:40
Вопреки
199... Не переживай - все у Бердыева будет хорошо.. уже весной. Да может быть и Бухарова подтянут домой... все-равно у него контракт летом заканчивается у ростовчан. Да и теперь у провокационной газетенки Бизнес-он-Лайн не будет повода "гнобить" Бердыева, за то что он не подтягивает свою молодежь к основе... Взял из дубля три защитника (чего стоит Шабанов со своими 191 см. роста), два ПЗ и один нападающий - вот теперь пусть и доказывают свою состоятельность в боданиях с мужиками. А то, как Ахметова все возносили за успехи в МП, а в главной команде оказался мальчиком для битья для соперников, не показав НИЧЕГО за 30 (пусть и не полных) матчей во всех сезонах, не забив и не отдав ГП. Успехов ребятам... может быть и увидим кого из них в весенней части чемпионата.. но скорее, в следующем сезоне в основе.
16:11
199
Отлично. Значит Рубину подкрался ......Бердыев сам себя наказал. Не ушёл бы из Ростова - сейчас бы боролся с паровозом и бакланами за первое место, команда не разбежалась бы.
16:06