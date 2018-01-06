"Рубин" отправился в ОАЭ без М'Вила, Лестьенна, Сонга и Сигурдссона

"Рубин" на своем официальном сайте сообщил, что команда вылетела из Казани в Объединенные Арабские Эмираты, где проведет первый зимний сбор, который продлится до 19 января. Первый контрольный матч с "Шанхай Шанган" запланирован на 15 января.

Команда отправилась на сбор в следующем составе: Сергей Рыжиков, Тимур Акмурзин, Олег Кузьмин, Федор Кудряшов, Эльмир Набиуллин, Владимир Гранат, Егор Сорокин, Руслан Камболов, Магомед Оздоев, Георгий Махатадзе, Вячеслав Подберезкин, Ильзат Ахметов, Реза Шекари, Мийо Цакташ, Рифат Жемалетдинов, Максим Канунников, Никита Михайлов, Григорий Зиганшин, Илья Гилязутдинов, Михаил Яковлев, Никита Голдобин. Сослан Джанаев, Сесар Навас, Гекдениз Карадениз, Сердар Азмун и Илья Шабанов присоединятся к команде в ОАЭ.

На сбор не отправились Янн М’Вила, Максим Лестьенн, Александр Сонг и Рагнар Сигурдссон, которые не проходили с командой медосмотр 5 января. Также с командой не полетели Мориц Бауэр и Рубен Рочина.