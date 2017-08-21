05:59 | Футбол — РФПЛ

Владислав Радимов: "Из четверки аргентинцев "Зенита" мне нравится больше других Паредес"

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Бывший капитан "Зенита", а ныне координатор футбольных команд петербургского клуба Владислав Радимов после победы над "Амкаром" в 7-м туре чемпионата России (1:0) в интервью "СЭ" признался, что из четверки аргентинцев, выступающих ныне за сине-бело-голубых, ему больше нравится полузащитник Леандро Паредес. Также он отметил, что его не смущает такое количество аргентинских игроков в команде.

– Против "Амкара" сыграли все четверо зенитовских аргентинцев. Говорят, на подходе пятый – Ригони. Не слишком много для одной команды?

– Так им будет проще влиться в команду и адаптироваться к премьер-лиге. На самом деле, к нашему чемпионату не так-то легко привыкнуть. Помогут они "Зениту" или нет – покажут только время и результаты. На данный момент "Зенит" идет в лидерах, значит, аргентинцы сделали правильный выбор.

– Кто из четверки вам нравится больше других?

– Мне нравится игра Паредеса. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Полностью интервью Радимова

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 7-й тур. "Спартак" - "Локо" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Поэтому тебя Буланова и бросила, любитель Паредесов.

06:09