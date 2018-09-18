Владимир Габулов: "Был интерес со стороны одной московской команды"

Голкипер сборной России Владимир Габулов в интервью "СЭ" отметил, что контракт с "Брюгге" был расторгнут из-за недопонимания его агентов и клуба.

– О расторжении c "Брюгге" стало известно как раз в тот день, когда закрылась возможность перейти в российский клуб. Почему так получилось?

– Было недопонимание у агентов-посредников, не россиян, которые помогали мне заключать контракт, и руководства "Брюгге". У них какие-то свои отношения между собой, они не могли найти общий язык. Я уже давно попросил о расторжении, но оно затянулось до середины сентября.

– Когда просили? Сразу после чемпионата мира?

– На самом деле, это было еще до чемпионата мира. А во время турнира мне было уже не до этого, как вы понимаете, и я на эту тему не отвлекался.

– Получается, вы стали заложником конфликта между агентами и клубом.

– Можно и так сказать. Предложений как таковых не было, потому что меня никто не рассматривал как свободного агента. Думали, что я в "Брюгге", а я и мои представители активным поиском вариантов не занимались. Потому что было непонятно, как эта история в итоге закончится. Я хотел расторгнуть, агенты говорили, что расторгать не стоит.

– Могли же в российский клуб перейти, случись это до 14 сентября?

– Когда впервые в прессе появилась информация, что я могу расторгнуть контракт, большого количества предложений не было. Был интерес со стороны одной московской команды, велись разговоры, но там ждали, как завершится моя ситуация с "Брюгге". Потому что мне нужно было сначала расторгнуть контракт, чтобы перейти бесплатно. Устно, в переговорах я требовал, чтобы эта история закончилась как можно быстрее. В общем, получилось так, как получилось. Что ни делается, все к лучшему. Значит, обстоятельства складываются так, как должны сложиться. (Александр Рогулев)

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