Виталий Шашков: "Победа была нужна "Крыльям" как воздух"

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков заявил, что победа команды в матче 27-го тура чемпионата России над "Уралом" (3:1) была крайне важна. Шашков подчеркнул, что на финише сезона все матчи будут непростыми.

– Эта победа ребятам была нужна как воздух, чтобы раскрепоститься, – сказал Шашков. – Именно такая волевая победа была очень нужна нам всем. В последних матчах оказывались в нескольких шагах от успеха, но все заканчивалось вничью, и никак не могло прорвать. Все оставшиеся игры будут непростыми, даже с "Томью". Это финиш, и многие команды борются за выживание. (Евгений БЕЛОУСОВ)