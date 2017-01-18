Виталий Денисов: "Подготовка при Семине кардинально не отличается от работы других тренеров"

Защитник "Локомотива" Виталий Денисов подчеркнул в интервью "Известиям", что подготовка к сезону под руководством Юрия Семина не отличается кардинально от других. Он также отметил значимость физической формы во второй части сезона.

– Заметили какие-то кардинальные изменения в процессе подготовки к сезону с приходом нового тренерского штаба во главе с Юрием Семиным?

– По сути, все примерно то же самое. Чуть-чуть меняется программа, а в целом все так же, как и практикуют другие тренеры. Нам просто дали с собой определенную программу поддержания физической формы во время отдыха.

– Медицинский осмотр не выявил у вас никаких проблем?

– К счастью, нет. Ничего плохого не обнаружили, все в полном порядке.

– Какой у вас настрой на оставшуюся часть сезона? "Локомотив" удачно закончил первую часть чемпионата, но перерыв может оказать как положительное, так и отрицательное влияние…

– Согласен. Но это касается не только нас, но и всех остальных команд. Будет очень важно хорошо подготовиться к оставшимся матчам. Кто подойдет к ним в лучшей физической форме, у кого будет больше желания, тот и будет побеждать. Поэтому тренировочные сборы – это очень важный процесс, и нужно будет выложиться на полную катушку. Необходимо хорошо поработать. И главное – обойтись без травм.