20:15 | Футбол — РФПЛ

Виктор Гончаренко - после победы над "Спартаком": "Уже думаю о том, как играть с "Янг Бойз"


Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы над "Спартаком" (2:1) в матче 6-го тура чемпионата России подчеркнул, что данный результат не вызвал у него много эмоций. По словам специалиста, он уже размышляет над тем, как играть с "Янг Бойз".

"Не могу сказать, что переполняют эмоции, уже думаю о том, как играть с "Янг Бойз", - приводит пресс-служба армейцев слова Гончаренко.

Напомним, что швейцарцы будут соперничать с красно-синими за выход в групповой турнир Лиги чемпионов. Первая игра "Янг Бойз" - ЦСКА состоится 15 августа, начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

Трансляция матча ЦСКА – "Спартак" 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 6-й тур. ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
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