Вице-президент "Монако": "В "Ювентусе" говорили, что транфер Головина в их клуб - решенное дело"

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев рассказал, что "Ювентус" был близок к приобретению у ЦСКА Александра Головина, но монегаскам удалось перебить их предложение. По данным "СЭ", Головин в ближайшее время подпишет пятилетний контракт с "Монако".

- Честно говоря, до последнего момента не был уверен, что удастся согласовать этот трансфер, - сказал Васильев. - Помимо "Челси" в свое время на Головина также претендовал и "Ювентус". На встрече с одним из руководителей туринского клуба в начале мая этого года я услышал, что по сути переход Александра в их команду - дело решенное. Однако основным нашим конкурентом был "Челси".

- Почему удалось выиграть эту борьбу?

- Полагаю, что "Монако" предложил более выгодные условия для клуба и более понятный спортивный проект для игрока. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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