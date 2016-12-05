Валерий Петраков: "В матче с "Уфой" творился судейский беспредел!"

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков не имеет претензий к самоотдаче своих подопечных в матче 17-го тура чемпионата России с "Уфой" (0:1). При этом специалист уверен, что главный судья встречи Алексей Матюнин допустил несколько серьезных ошибок.
- Благодарен ребятам, они играли достойно, - сказал Петраков во флеш-интервью телеканалу "Наш футбол". - Но на поле творился судейский беспредел! С этим нужно разбираться. "Томи" забивают гол, когда в предыдущем эпизоде было чистое нарушение в центральной зоне, которого не видят. Во втором тайме судья опять не дает свисток. Нужно с этим заканчивать. Мы же провели неплохой матч. Что было, то и использовали. У меня нет претензий к команде по самоотдаче.
Будущее "Томи"? Тяжелый вопрос. Думаю, что должна быть встреча с руководством, необходимо поставить задачу. Также нужно разобраться по денежному вопросу, чтобы игроки получили хоть какую-то компенсацию перед уходом в отпуск.
Вопреки
Все бессмысленно - разговоры НИ О ЧЕМ, поскольку это не касается наших "великих" клубов. Кто с этим будет заканчивать-то, тот кого такой футбол давно устраивает и истерит он (Мутко) только тогда когда "обижают" Спартак, ЦСКА и Зенит... А как арбитры топят за "Терек" дома или"Локомотив" посмотрите - что ни матч, то пеналь или свистки в одну сторону. Пока Мутко с Гинерами у руля РФС порядка не будет!!!
17:30
shpasic
ну, главное-то то, что только румыны о судействе плачутся о судействе, а настоящие русские мужики - нет.
16:07
sb1006
Мы же провели неплохой матч. Что было то и использовали. /// Забито НОЛЬ ! Что вы там использовали ?
15:42
supremum
Ты, Валера, лучше подумай о гнусном нежелании "Томи" перенести игру на воскресенье. Так вам и надо за свинство! Нормальные люди так не поступают. А виноваты судьи, погода и т.д.
15:28