22:32 26 сентября | ФУТБОЛ — РФПЛ

Валерий Петраков: "Отдали инициативу "Рубину", возможно, из-за неправильных замен"

0
0
0

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков выразил разочарование поражением от "Рубина" (1:2) в матче 8-го тура премьер-лиги. Он считает, что не угадал с заменами.

– То, что проиграли, плохо. По содержанию игры минут десять после ответного гола играли в достаточно неплохой футбол, атакующий, были подходы, – цитирует официальный сайт "Рубина" Петракова. – Не знаю, с чем связано, может с неправильными заменами, но отдали инициативу "Рубину", и преимущество было у них уже ощутимое. Наверно да, где-то игроки, которые должны выходить и усиливать, к сожалению, этого сегодня не сделали.

Дополнительная информация

http://www.rubin-kazan.ru/news_items/6197-valeriy-petrakov-otdali-initsiativu-rubinu

0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 8-й тур

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ