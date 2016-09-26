Валерий Петраков: "Отдали инициативу "Рубину", возможно, из-за неправильных замен"

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков выразил разочарование поражением от "Рубина" (1:2) в матче 8-го тура премьер-лиги. Он считает, что не угадал с заменами.

– То, что проиграли, плохо. По содержанию игры минут десять после ответного гола играли в достаточно неплохой футбол, атакующий, были подходы, – цитирует официальный сайт "Рубина" Петракова. – Не знаю, с чем связано, может с неправильными заменами, но отдали инициативу "Рубину", и преимущество было у них уже ощутимое. Наверно да, где-то игроки, которые должны выходить и усиливать, к сожалению, этого сегодня не сделали.