В Инстаграме Кокорина появилось видео в его поддержку. Футболист благодарен

В Инстаграме нападающего "Зенита" Александра Кокорина появились новые записи. Были сделаны репосты видеороликов в поддержку футболиста от Алана Дзагоева и братьев Алексея и Антона Миранчуков, Владимира Габулова и Федора Смолова. Их изначально выложил в Инстаграме хавбек "Крыльев Советов" и друг Кокорина Алан Чочиев.

"Хочу выразить свою поддержку Саше и Паше. Разочарован всей этой ситуацией и тем, что ребята все еще находятся под заключением. Да, наказание должно быть, и они его уже понесли. Я думаю, что они уже все осознали. Но и также хочется справедливости. А справедливость эта заключается в том, чтобы ребята вышли на свободу и имели возможность играть в футбол", - сказал Дзагоев.

"Саша, Паша, привет. Ребята, хотим сказать вам: оставайтесь сильными при любой ситуации. Пусть все будет хорошо. Пацаны, мы с вами!" - произнесли братья Миранчуки.

"Кокора, брат, держись. Все мы рядом, от мала до велика. Все, кто знает тебя, знают, какой ты на самом деле добрый человек. Кто из нас не ошибается в жизни? Каждый совершал и ещё будет совершать ошибки. Надеюсь, эта ситуация разрешится в скором времени и ты займешься своим любимым делом. Мы всегда будем рядом. Держись, брат", – сказал Габулов.

"Парни, привет! Знаю, что вы находитесь в непростой ситуации. Вас не хватает на футбольном поле. Вас ждут и поддерживают. Хочется пожелать вам терпения и спокойствия. Все образуется, все будет хорошо. Обнимаю", - сказал Смолов.

Напомним, что Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев находятся в СИЗО до 8 февраля. Их обвиняют в нападении на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого Канала Ольги Ушаковой, и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина. В СИЗО пользоваться мобильным телефоном и выходить в Интернет запрещено.

В октябре в Инстаграме задержанного полицией Кокорина появилась публикация с извинениями от отчима игрока Кирилла Логинова, но впоследствии она пропала.