16:31 | Футбол — РПЛ

"Урал" поблагодарил болельщиков за поддержку

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Клуб из Екатеринбурга выразил благодарность своим болельщикам за поддержку, а заодно, извинился за поражение от "Динамо" со счетом 0:4.

"Динамо", благодаря этой победе, поднялось на 11-е место в РПЛ. На счету команды Дмитрия Хохлова 20 очков в 17 матчах. "Урал", по состоянию на данный момент, остался на 8-й строчке с 22 баллами.

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