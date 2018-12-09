"Урал" поблагодарил болельщиков за поддержку

Клуб из Екатеринбурга выразил благодарность своим болельщикам за поддержку, а заодно, извинился за поражение от "Динамо" со счетом 0:4.

👏👏Болельщики поблагодарили команду за игру в первой части сезона.

Спасибо вам и простите, что не смогли порадовать сегодня! Но с такой поддержкой наш путь - только вверх!#МыУрал pic.twitter.com/lrRpdhdeja – ФК Урал (@FCURAL) 9 декабря 2018 г.

"Динамо", благодаря этой победе, поднялось на 11-е место в РПЛ. На счету команды Дмитрия Хохлова 20 очков в 17 матчах. "Урал", по состоянию на данный момент, остался на 8-й строчке с 22 баллами.