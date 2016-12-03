16:54 | ФУТБОЛ — РФПЛ

У Мариу Фернандеса подозрение на черепно-мозговую травму

Сегодня. Москва. ЦСКА - "Урал" - 4:0. Михаил МЕРКУЛОВ и Мариу ФЕРНАНДЕС. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Сегодня. Москва. ЦСКА - "Урал" - 4:0. Михаил МЕРКУЛОВ и Мариу ФЕРНАНДЕС. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Защитник ЦСКА Мариу Фернандес, получивший удар в голову во время матча 17-го тура чемпионата России против "Урала" (4:0), сегодня пройдет медицинское обследование, сообщает пресс-служба армейцев. Фернандес столкнулся с Михаилом Меркуловым в борьбе за верховой мяч и покинул поле на носилках.

По предварительной оценке медицинского штаба, у игрока закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. О результатах обследования станет известно в воскресенье.

 

Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/mario-fernandes-proydyet-obsledovanie/

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КОММЕНТАРИИ (13)
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shpasic

дадут ли Меркулову шесть матчей дисквы теперь?

17:55

Adios Аmigos R.

Здоровья Марио!

17:54

alexanches

Маркелов-сука опаздывал, но лоб не убрал. удар в висок или скулу лбом чревата серьёзной травмой. Разница в классе сказалась!

17:52

delacrua

Бог дал вам феерию и забрал марио. все логично. зачем забрал? чтобы тоттенхем не обыгрывали. жаль человека, но математика работает безжалостно

17:38

foreverCSKAforever

Vitalvass, раз жив, не жалей. На тот свет всегда успеешь.

17:35

Адекватный Зритель_

Свинья и здесь отметилась.

17:34

slavder

Vitalvass Жаль, жив еще 17:16 ___________ жаль, что такой ..., как ты, ещё жив. ЭТУ СВИНЬЮ ( Vitalvass ) НА МЯСО НАДО !!

17:28

Radej

Vitalvass____________Ушлепок ты конченый.

17:25

Valdemarson

Vitalvass Жаль, жив еще 17:16 ___________ жаль, что такой ..., как ты, ещё жив.

17:23

vassel

Vitalvass Жаль, жив еще 17:16 ---------------------- грязная свинья

17:21

leverson71

Vitalvass, кто такие вещи говорит тот не человек а грязный драный ПРЕЗЕРВАТИВ !!!!!!

17:18

Vitalvass

Жаль, жив еще

17:16

KotZombie43484

Судя по матчам РФПЛ, армейцы хотят растерять всех, но настроиться так, чтобы выиграть Тоттенхэм третьим составом.

17:15

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