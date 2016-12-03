У Мариу Фернандеса подозрение на черепно-мозговую травму

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес, получивший удар в голову во время матча 17-го тура чемпионата России против "Урала" (4:0), сегодня пройдет медицинское обследование, сообщает пресс-служба армейцев. Фернандес столкнулся с Михаилом Меркуловым в борьбе за верховой мяч и покинул поле на носилках.

По предварительной оценке медицинского штаба, у игрока закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. О результатах обследования станет известно в воскресенье.