У Мариу Фернандеса подозрение на черепно-мозговую травму

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес, получивший удар в голову во время матча 17-го тура чемпионата России против "Урала" (4:0), сегодня пройдет медицинское обследование, сообщает пресс-служба армейцев. Фернандес столкнулся с Михаилом Меркуловым в борьбе за верховой мяч и покинул поле на носилках.
По предварительной оценке медицинского штаба, у игрока закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. О результатах обследования станет известно в воскресенье.
#НашФутбол #РФПЛ. 17-й тур. #ЦСКАУрал 4:0 (травма Марио Фернандес) pic.twitter.com/XzURKNEDvR– РФПЛ⚽🏆 (@rfpl) 3 декабря 2016 г.
Дополнительная информация
http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/mario-fernandes-proydyet-obsledovanie/
shpasic
дадут ли Меркулову шесть матчей дисквы теперь?
17:55
Adios Аmigos R.
Здоровья Марио!
17:54
alexanches
Маркелов-сука опаздывал, но лоб не убрал. удар в висок или скулу лбом чревата серьёзной травмой. Разница в классе сказалась!
17:52
delacrua
Бог дал вам феерию и забрал марио. все логично. зачем забрал? чтобы тоттенхем не обыгрывали. жаль человека, но математика работает безжалостно
17:38
foreverCSKAforever
Vitalvass, раз жив, не жалей. На тот свет всегда успеешь.
17:35
Адекватный Зритель_
Свинья и здесь отметилась.
17:34
slavder
Vitalvass Жаль, жив еще 17:16 ___________ жаль, что такой ..., как ты, ещё жив. ЭТУ СВИНЬЮ ( Vitalvass ) НА МЯСО НАДО !!
17:28
Radej
Vitalvass____________Ушлепок ты конченый.
17:25
Valdemarson
Vitalvass Жаль, жив еще 17:16 ___________ жаль, что такой ..., как ты, ещё жив.
17:23
vassel
Vitalvass Жаль, жив еще 17:16 ---------------------- грязная свинья
17:21
leverson71
Vitalvass, кто такие вещи говорит тот не человек а грязный драный ПРЕЗЕРВАТИВ !!!!!!
17:18
Vitalvass
Жаль, жив еще
17:16
KotZombie43484
Судя по матчам РФПЛ, армейцы хотят растерять всех, но настроиться так, чтобы выиграть Тоттенхэм третьим составом.
17:15