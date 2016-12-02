"Томь" не знает, когда начнется процесс погашения долгов

Генеральный директор "Томи" Руслан Киселев подчеркнул, что руководство пока не знает, когда начнется процесс погашения долгов перед футболистами и персоналом клуба. Томичи не выплачивают заработную плату с начала сезона.

После матча 16-го тура "Локомотивом" (1:6) защитник томской команды Виталий Дьяков сообщил, что долги давят на игроков и персонал. При этом никакого продвижения в этом вопросе пока не видно.

- Ответа на вопрос, когда начнут выплачиваться долги команде, у меня нет, - приводит ТАСС слова Киселева. - Никто не выходит с нами на связь - я имею в виду президента клуба, губернатора области. Ясности о будущем "Томи" пока никакой нет.

Последний матч (с "Уфой" на выезде 5 декабря. - Прим. "СЭ") футболисты бойкотировать точно не будут, пока работаем по плану. Денег на транспортные нужды на одну игру хватит. Что будет в весенней части чемпионата - непонятно, ясности нет. Но вопрос о возможном снятии команды с чемпионата пока не стоит.