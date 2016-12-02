10:01 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Томь" не знает, когда начнется процесс погашения долгов

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Генеральный директор "Томи" Руслан Киселев подчеркнул, что руководство пока не знает, когда начнется процесс погашения долгов перед футболистами и персоналом клуба. Томичи не выплачивают заработную плату с начала сезона.

 
Сегодня. Москва. "Томь" - "Локомотив" - 1:6. Игорь ДЕНИСОВ забил свой первый гол за "Локомотив".Голевая феерия "Локомотива": забивал даже Денисов!

После матча 16-го тура "Локомотивом" (1:6) защитник томской команды Виталий Дьяков сообщил, что долги давят на игроков и персонал. При этом никакого продвижения в этом вопросе пока не видно.

- Ответа на вопрос, когда начнут выплачиваться долги команде, у меня нет, - приводит ТАСС слова Киселева. - Никто не выходит с нами на связь - я имею в виду президента клуба, губернатора области. Ясности о будущем "Томи" пока никакой нет.

Последний матч (с "Уфой" на выезде 5 декабря. - Прим. "СЭ") футболисты бойкотировать точно не будут, пока работаем по плану. Денег на транспортные нужды на одну игру хватит. Что будет в весенней части чемпионата - непонятно, ясности нет. Но вопрос о возможном снятии команды с чемпионата пока не стоит.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3834428

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КОММЕНТАРИИ (3)
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0500

А, зачем нужен С.С.Горбунков? Везде должна быть возможность выбора.

11:16

С.С.Горбунков

имхо, на стадионе Локомотив можно спокойно выращивать пчёлок)

10:22

С.С.Горбунков

ЗАЧЕМ нужны эти Томи, Оренбурги, Крылья Советов, Локомотивы ???

10:21

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