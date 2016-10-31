"Терек": "Нахождение Даудова в судейской комнате – это полный бред и абсолютная ложь!"

Руководитель пресс-службы "Терека" Казбек Хаджиев заявил, что президент клуба Магомед Даудов не заходил в судейскую комнату во время игры 11-го тура премьер-лиги против "Рубина" (3:1). Ранее об этом сообщил "Бизнес online", но официальные лица встречи ее опровергли.
- Это полный бред и абсолютная ложь! Президент клуба находился в VIP-ложе, где и смотрел тот матч, - приводит "Р-Спорт" слова Хаджиева. - Информация о том, что он якобы заходил в судейскую – это чья-то фантазия.
Сергей Лапочкин: "В судейской посторонних не было.
Мои слова легко подтвердить. На стадионе есть камеры" //
Инспектор матча "Терек" – Рубин": "Даудова в судейской не видел" //
Артур Григорьянц: "Президент "Терека" заходил в судейскую?
У КДК нет оснований для возбуждения дела" //
"Кадыров и Даудов не могли находиться в судейской во время матча "Терек" – "Рубин"
sailor1990
Надо этот Бизнес онлайн порезать на шашлык. Но сначала коки отрезать, первое дело
19:16
Ruslanas
Диванным бойцам. это заявление не почём! Журналюги такую лакомовою косточку им закинули. что они ещё долго будут гавкать и исходить бешеной слюной!
19:15
А380726
Всезнающий и всевидящий внештатный комментатор Ахмат-арены зуб дает?
18:55