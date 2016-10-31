18:38 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Терек": "Нахождение Даудова в судейской комнате – это полный бред и абсолютная ложь!"

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Руководитель пресс-службы "Терека" Казбек Хаджиев заявил, что президент клуба Магомед Даудов не заходил в судейскую комнату во время игры 11-го тура премьер-лиги против "Рубина" (3:1). Ранее об этом сообщил "Бизнес online", но официальные лица встречи ее опровергли.

 - Это полный бред и абсолютная ложь! Президент клуба находился в VIP-ложе, где и смотрел тот матч, - приводит "Р-Спорт" слова Хаджиева. - Информация о том, что он якобы заходил в судейскую – это чья-то фантазия.

Сергей Лапочкин: "В судейской посторонних не было.
Мои слова легко подтвердить. На стадионе есть камеры" //
Инспектор матча "Терек" – Рубин": "Даудова в судейской не видел" //
Артур Григорьянц: "Президент "Терека" заходил в судейскую?
У КДК нет оснований для возбуждения дела"  //
"Кадыров и Даудов не могли находиться в судейской во время матча "Терек" – "Рубин"

 

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161031/1111606158.html

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КОММЕНТАРИИ (3)
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sailor1990

Надо этот Бизнес онлайн порезать на шашлык. Но сначала коки отрезать, первое дело

19:16

Ruslanas

Диванным бойцам. это заявление не почём! Журналюги такую лакомовою косточку им закинули. что они ещё долго будут гавкать и исходить бешеной слюной!

19:15

А380726

Всезнающий и всевидящий внештатный комментатор Ахмат-арены зуб дает?

18:55

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