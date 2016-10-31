"Терек": "Нахождение Даудова в судейской комнате – это полный бред и абсолютная ложь!"

Руководитель пресс-службы "Терека" Казбек Хаджиев заявил, что президент клуба Магомед Даудов не заходил в судейскую комнату во время игры 11-го тура премьер-лиги против "Рубина" (3:1). Ранее об этом сообщил "Бизнес online", но официальные лица встречи ее опровергли.

- Это полный бред и абсолютная ложь! Президент клуба находился в VIP-ложе, где и смотрел тот матч, - приводит "Р-Спорт" слова Хаджиева. - Информация о том, что он якобы заходил в судейскую – это чья-то фантазия.

Сергей Лапочкин: "В судейской посторонних не было.

Мои слова легко подтвердить. На стадионе есть камеры" //

Инспектор матча "Терек" – Рубин": "Даудова в судейской не видел" //

Артур Григорьянц: "Президент "Терека" заходил в судейскую?

У КДК нет оснований для возбуждения дела" //

"Кадыров и Даудов не могли находиться в судейской во время матча "Терек" – "Рубин"