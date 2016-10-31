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Станислав Сухина: "Лапочкин сказал бы, если бы кто-то заходил в судейскую"

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Артур ГРИГОРЬЯНЦ.Артур Григорьянц: "Президет "Терека" заходил в судейскую? У КДК нет оснований для возбуждения дела"

Заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Станислав Сухина отметил, что ничего не знает о появлении президента "Терека" Магомеда Даудова в судейской комнате по ходу матча 11-го тура чемпионата России с "Рубином" (3:1). По его словам, он поговорит с главным судьей встречи в Грозном Сергеем Лапочкиным.

– Впервые от вас слышу такую новость, – сказал Сухина. – Обязательно поговорю с Сергеем Лапочкиным, судившим ту игру. Уверен, если бы что-то произошло, он бы сказал. (Сергей АСТАХОВ)

 

 

 

 

 

СМИ: президент "Терека" заходил в судейскую во время матча с "Рубином"

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Chibisov

Ну как сказать то если шампур в заднем проходе мешает:)

15:07

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