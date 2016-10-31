Станислав Сухина: "Лапочкин сказал бы, если бы кто-то заходил в судейскую"

Заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Станислав Сухина отметил, что ничего не знает о появлении президента "Терека" Магомеда Даудова в судейской комнате по ходу матча 11-го тура чемпионата России с "Рубином" (3:1). По его словам, он поговорит с главным судьей встречи в Грозном Сергеем Лапочкиным.

– Впервые от вас слышу такую новость, – сказал Сухина. – Обязательно поговорю с Сергеем Лапочкиным, судившим ту игру. Уверен, если бы что-то произошло, он бы сказал. (Сергей АСТАХОВ)

СМИ: президент "Терека" заходил в судейскую во время матча с "Рубином"