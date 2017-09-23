"Спартак" ушел от поражения в домашней игре с "Анжи"

В матче 11-го тура чемпионата России "Спартак" на своем поле сыграл вничью с "Анжи" – 2:2. Хозяева открыли счет после пенальти, назначенного за снос Джано Ананидзе в штрафной. Но уже в первом тайме грузинский хавбек был заменен из-за повреждения. Эта травма стала 20-й для красно-белых в этом сезоне.

Махачкалинцы после перерыва забили дважды за четыре минуты – отличились Мирал Самарджич и Адлан Кацаев. Но в добавленное время хозяев от поражения спас гол Лоренсо Мельгарехо. "Анжи" занимает 15-е место в турнирной таблице.

Красно-белые не проигрывают с 19 августа, но в четвертый раз в последних шести матчах (с учетом всех турниров) играют вничью. Подопечные Массимо Карреры поднялись на шестую строчку в таблице. Напомним, что во вторник "Спартаку" предстоит домашняя встреча с "Ливерпулем" в рамках группового турнира Лиги чемпионов.

Чемпионат России

Премьер-лига

11-й тур

"Спартак" (Москва) – "Анжи" (Махачкала) – 2:2 (1:0)

Голы: Луиз Адриану, 14 - с пенальти (1:0). Самарджич, 74 - штрафной (1:1). Кацаев, 78 (1:2). Мельгарехо, 90+2 (2:2).

"Спартак": Ребров, Ещенко, Боккетти, Таски, Комбаров (Джикия, 67), Самедов, Пашалич (Мельгарехо, 77), Попов, Ананидзе (Фернанду, 36), З.Бакаев, Луиз Адриану.

"Анжи": Будаков, Яковлев, Фибель, Самарджич, Полуяхтов, Данченко (Афонин, 90+1), Тетрашвили, М.Бакаев, Кацаев (Брызгалов, 85), Маркелов, Прудников (Хубулов, 72).

Предупреждения: Полуяхтов, 55. Джикия, 84.

Судьи: МЕШКОВ (Дмитров). Усачев (Ростов-на-Дону), Миневич (Смоленск).

23 сентября. Москва. Стадион "Открытие Арена".

Трансляция матча "Спартак" - "Анжи"