"Спартак" ушел от поражения в домашней игре с "Анжи"

В матче 11-го тура чемпионата России "Спартак" на своем поле сыграл вничью с "Анжи" – 2:2. Хозяева открыли счет после пенальти, назначенного за снос Джано Ананидзе в штрафной. Но уже в первом тайме грузинский хавбек был заменен из-за повреждения. Эта травма стала 20-й для красно-белых в этом сезоне.
Махачкалинцы после перерыва забили дважды за четыре минуты – отличились Мирал Самарджич и Адлан Кацаев. Но в добавленное время хозяев от поражения спас гол Лоренсо Мельгарехо. "Анжи" занимает 15-е место в турнирной таблице.
Красно-белые не проигрывают с 19 августа, но в четвертый раз в последних шести матчах (с учетом всех турниров) играют вничью. Подопечные Массимо Карреры поднялись на шестую строчку в таблице. Напомним, что во вторник "Спартаку" предстоит домашняя встреча с "Ливерпулем" в рамках группового турнира Лиги чемпионов.
Чемпионат России
Премьер-лига
11-й тур
"Спартак" (Москва) – "Анжи" (Махачкала) – 2:2 (1:0)
Голы: Луиз Адриану, 14 - с пенальти (1:0). Самарджич, 74 - штрафной (1:1). Кацаев, 78 (1:2). Мельгарехо, 90+2 (2:2).
"Спартак": Ребров, Ещенко, Боккетти, Таски, Комбаров (Джикия, 67), Самедов, Пашалич (Мельгарехо, 77), Попов, Ананидзе (Фернанду, 36), З.Бакаев, Луиз Адриану.
"Анжи": Будаков, Яковлев, Фибель, Самарджич, Полуяхтов, Данченко (Афонин, 90+1), Тетрашвили, М.Бакаев, Кацаев (Брызгалов, 85), Маркелов, Прудников (Хубулов, 72).
Предупреждения: Полуяхтов, 55. Джикия, 84.
Судьи: МЕШКОВ (Дмитров). Усачев (Ростов-на-Дону), Миневич (Смоленск).
23 сентября. Москва. Стадион "Открытие Арена".
Трансляция матча "Спартак" - "Анжи"
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fcsm_official#НашФутбол #РФПЛ. 11-й тур. #СпартакАнжи 1:0 14' Луис Адриано (пенальти) @LuizAdriano_9 pic.twitter.com/CrUiEORrkL– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 23 сентября 2017 г.
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fc_anji#НашФутбол #РФПЛ. 11-й тур. #СпартакАнжи 1:1 74' Мирал Самарджич pic.twitter.com/JNnra0yAS9– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 23 сентября 2017 г.
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fc_anji#НашФутбол #РФПЛ. 11-й тур. #СпартакАнжи 1:2 78' Адлан Кацаев pic.twitter.com/rQrMA09OM9– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 23 сентября 2017 г.
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fcsm_official#НашФутбол #РФПЛ. 11-й тур. #СпартакАнжи 2:2 90+2' Лоренсо Мельгарехо @Melgarejo25 pic.twitter.com/qrHXVUFRxs– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 23 сентября 2017 г.
$n10nep$
Berkut-7 $n10nep$ Berkut-7 Thomas_Boy_ Berkut-7 21:27 ------------------------ А какой стиль всегда был у Спартака ну-ка просвети лучезарный. 21:32 ================================= Стеночно-кружевной забегательный.
21:36
либеральный буддист
А для чего придумывали пенальти для спартаковского лега, может предвидели, что он не сможет даже обработать мяч во вратарской, как он не смог позже, поэтому вратарь и показывал нетехничному игроку рукой куда нужно пробивать? А почему защитники при стандарте так неуверенно семенили за соперниками в собственной штрафной, а вратарь показывал махачкалинскому легу куда пробивать? А во втором голе защитник показывает сопернику куда бежать с мячом, а вратарь бросается на "мяч" и тот закатывается в пустые ворота. В общем с пэдээльными голами все ясно, а вот такое обилие придуманных на пустом месте стандартов в ущерб комбинационным действиям говорит о неумении как армейцев, так и спартаковцев позиционно играть, а обилие нарушений, и это при том, что в ПДЛ звездунам все можно, говорит о неумении обращаться с мячом. Английским клубам есть, над чем поработать.
21:35
Thomas_Boy_
Berkut-7 Thomas_Boy_ Berkut-7 А вот для меня , самое страшное, что у Спартака нету больше философии ВООБЩЕ, мне ив чемпионский год было трудно смотреть на Спартак, но чемпионство прикрыло убогую игру Спартака ____________ Слова не спартаковца, но конебомжа. Позор. Не приходи больше на наши ветки. 21:18 -------------------------- Да конечно, ты то прям спартаковец голубых кровей , если тебя устраивает это убогая игра, то меня нет, мне противно смотреть , во что играет Спартак,это не Спартак , это жалкая китайская подделка на Атлетико Мадрид , Спартак всю свою историю это Барселона и Манчестер Юнайтед, а не Атлетико Мадрид и Ювентус . _____________ Я красно-белых кровей. Не бывает спартаковцев голубых кровей. Даже этого не знаешь. Позор!
21:35
Adios Amigos R...
*КОСТАРИКАНЕЦ* Adios Amigos R... $n10nep$ Platinum1991 Если бы не скандальное судейство Мешкова, то Спартак проиграл бы! Перед этим матчем я писал, если арбитры не закосячат, в очередной раз, в пользу Спартака, то будет НИЧЬЯ или Спартак ПРОИГРАЕТ! Спартаковцы РАЗУЧИЛИСЬ честно побеждать, только и надеются на СКАНДАЛЬНУЮ помощь арбитров! - "Спартак" в этом, как и в предыдущем сезоне 2016/17, делает ставку на НЕОБЪЕКТИВНОЕ судейство, на скандальное судейство в свою пользу. И вот вам очередной судейский скандал с участием Спартака! Что вытворял арбитр Мешков! А ведь Мешкова недавно ОТСТРАНИЛИ от судейства за двойки и вот теперь он снова СКАНДАЛИТ и безобразно судит! Что ни тур, то судейский скандал и обязательно с участием Спартака, в матчах в которых они играют, что в Кубке, что в чемпионате! Анжи отлично играл против Спартака, но скандальное судейство Мешкова, ГРУБАЯ результативная ошибка в пользу Спартака, перевернула весь ход матча! На 13-ой минуте матча арбитр Мешков придумал пенальти в ворота Анжи, согласно цены вопроса! Яковлев был первым на мяче и выбил его по всем правилам за пределы поля, а Жано опоздал с прыжком и врезается в Яковлева и самостоятельно падает. Жано никто не толкал, наоборот, Жано толкает Яковлева в спину! Это очередное скандальное судейство Мешкова в пользу Спартака! На 20-й минуте матча ГРУБЕЙШУЮ ошибку допустил боковой, определивший положение "вне игры" у игрока гостей, хотя в момент передачи партнёра, тот не находился за линией офсайда. Игрок Анжи Бакаев выходил один на один на ворота Спартака и у него была реальная возможность забить гол Спартаку, но скандальное судейство в этом матче, не дают игроку Анжи это сделать, хотя офсайда НЕ БЫЛО! Очередной судейский скандал в матче с участием Спартака. 47-я минута матча. Ускоряется к штрафной "Спартака" на всех парах Прудников, но в жёстком стыке его сбивает игрок Спартака Таски, после чего Прудников получает повреждение. Таски надо показывать желтую за грубую игру, но Мешков не даёт!!! Наши арбитры, САМЫМ НАГЛЫМ образом, перечёркивают все старания других команд на честное и справедливое судейство в играх со Спартаком. А я ведь, перед стартом чемпионата сезона 2017/18, ПРЕДУПРЕЖДАЛ! Ждите НОВЫХ СУДЕЙСКИХ СКАНДАЛОВ в новом футбольном сезоне 2017/18! Будогосский и чиновники РФС вам их обеспечат по полной скандальной работе наших арбитров! Потому что безнаказанность арбитров порождает вседозволенность, а вседозволенность и безнаказанность порождают "ошибки", согласно цены вопроса. Что ни тур, то судейский скандал и обязательно с участием Спартака, в матчах в которых они играют, что в Кубке, что в чемпионате! А Будогосский покрывает всех скандальных арбитров и оправдывает их косяки, в пользу Спартака, вместо того, чтобы ОТСТРАНЯТЬ их от судейства! С победой Анжи, потому что эта ничья, хоть и ничья, но победа Анжи в плане мотивации и качества игры! Надо Мутко принимать меры! Так скандально судить НЕЛЬЗЯ!!! 21:16 ========================================================== Вот ведь с каждым словом! ==================================== Слабовато. Я вот с каждой буквой, с каждой точкой, с каждой запятой. 21:20 ========== Я вот тоже самое всё написанное тоже в 21.16 подумал. ======================================================================================================== Так-то мог бы и не говорить. Мы вообщет все так подумали. Я даже писать начал, но запутался в мыслях и бросил это дело. А Алла как всегда всё четко всё по делу. Респект. 3ря ей Повар титьки рисовал, там не в титьках, там в мозгах главное. Респект еще раз.
21:32
$n10nep$
spetrov П_о_в_а_р: Да Ливер вообще клиент. Это ж не Анжи. ----- Почему нет. К слову, победа ваших над ним на выезде в 1992-ом понравилась. Но состав был другой, да. 21:30 ======================================= Но похожий, в том числе и по духу.
21:32
Berkut-7
$n10nep$ Berkut-7 Thomas_Boy_ Berkut-7 21:27 ------------------------ А какой стиль всегда был у Спартака ну-ка просвети лучезарный.
21:32
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Из Ливерпульской Гавани, всегда по четвергам, суда уходят в плаванье к российским берегам! Плывут они в московию, в московию скорей в которой изобилие мохнатых поросей! Не смешно, зато про шпортаг.
21:32
CbIHOK-73
2 Пёс порвал до слез
21:31
Berkut-7
CbIHOK-73 2 Berkut-7, да я еще после второго тура говорил, что луческу и см созданы друг для друга. после каждой потери очков жаловаться на судейство и заговор -- да он же мясной до мозга костей 21:25 ----------------------- Да хрен с тем что Луческу поныть любит, но стиль его команд именно для традиционного Спартака который в стеночки играл очень даже подходит , это не Бердыев со своим автобусом и Каррера .
21:30
$n10nep$
Новоуепинни Таблица ошибочная напечатана. Потенциально Спартак сейчас на 3 месте 21:28 ========================== Потенциально как раз на 9-м, а по игре первое-второе.
21:30
spetrov
П_о_в_а_р: Да Ливер вообще клиент. Это ж не Анжи. ----- Почему нет. К слову, победа ваших над ним на выезде в 1992-ом понравилась. Но состав был другой, да.
21:30
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Амигос /////Кони тоже притаились. А очки в зад не вернешь. Посмотрим поможет ли эта маскировка. Я что-то сильно сомневаюсь.
21:29
Adios Amigos R...
Док_ Adios Amigos R... Чемпион показал волю к победе, вытащили почти проигранный матч, а они тут куражатся. Ну что за форум? 21:18 ========================================================================================================== Дык, тут неадекват на неадеквате. Ни объективности, ни порядочности?! Вон, придурок номерной под 79 - потом конявые скажут, что у нас идиотов свихнувшихся на анусах, не бывает. Ага... 21:22 ======================================= Нет. Это нормальное адекватное желание пожурить соперников. Ту надо просто понимать, когда можно пошутить, а когда надо говорить серьёзно. Не шаришь ты нифига...
21:29
$n10nep$
bolt37ru Люди делятся на тех кто болеет за Спартак и против него, нейтральных нет. Проблема в том, что Спартак в том сезоне задал такую планку, что на каждый матч с ним любая команда настраивается сверхмотивированно, отсюда и результаты такие) 21:28 ====================================== +100500. Почему раньше никто до этого не додумался?
21:29
bolt37ru
Люди делятся на тех кто болеет за Спартак и против него, нейтральных нет. Проблема в том, что Спартак в том сезоне задал такую планку, что на каждый матч с ним любая команда настраивается сверхмотивированно, отсюда и результаты такие)
21:28
Гаттузо Крут!!!!!!#!
На неделе крючкохвостые себе ужо кубок на шею повесили...у-ха-ха. Больные. С Кубком в пердиффффф. ////Свноферм должен быть разрушен!(Катон)
21:28
Новоуепинни
Таблица ошибочная напечатана. Потенциально Спартак сейчас на 3 месте
21:28
$n10nep$
Berkut-7 Thomas_Boy_ Berkut-7 А вот для меня , самое страшное, что у Спартака нету больше философии ВООБЩЕ, мне ив чемпионский год было трудно смотреть на Спартак, но чемпионство прикрыло убогую игру Спартака ____________ Слова не спартаковца, но конебомжа. Позор. Не приходи больше на наши ветки. 21:18 -------------------------- Да конечно, ты то прям спартаковец голубых кровей , если тебя устраивает это убогая игра, то меня нет, мне противно смотреть , во что играет Спартак,это не Спартак , это жалкая китайская подделка на Атлетико Мадрид , Спартак всю свою историю это Барселона и Манчестер Юнайтед, а не Атлетико Мадрид и Ювентус . 21:25 ====================================================================== Друже, ты иногда закусывай там.
21:27
Пёс
мне кажется всю команду надо позвать к Андрею Малахову на шоу и определиться, что за хрень происходит
21:26
Новоуепинни
Berkut-7 А вот для меня , самое страшное, что у Спартака нету больше философии ВООБЩЕ ---------------------------------- Как это нет? Бытие ли Реброва определяет сознание Комбарова или сознание Ещенки определяет бытие Ананидзе? Сложный экзистенциальный вопрос, требующий дилектического подхода минуя симулякры и опосредованное отношение Тигиева
21:25
CbIHOK-73
2 Berkut-7, да я еще после второго тура говорил, что луческу и см созданы друг для друга. после каждой потери очков жаловаться на судейство и заговор -- да он же мясной до мозга костей
21:25
Adios Amigos R...
$n10nep$ Бомжи, вы когда -нибудь слышали такое слово "приоритет"? Так вот для Спартака в этом сезоне приоритет - успешное выступление в ЛЧ и кубке России, а за купленный вами в этом году чемп бороться бессмысленно... 21:20===================================== Плюс мильон.
21:25
*КОСТАРИКАНЕЦ*
Adios Amigos R... $n10nep$ Platinum1991 Если бы не скандальное судейство Мешкова, то Спартак проиграл бы! Перед этим матчем я писал, если арбитры не закосячат, в очередной раз, в пользу Спартака, то будет НИЧЬЯ или Спартак ПРОИГРАЕТ! Спартаковцы РАЗУЧИЛИСЬ честно побеждать, только и надеются на СКАНДАЛЬНУЮ помощь арбитров! - "Спартак" в этом, как и в предыдущем сезоне 2016/17, делает ставку на НЕОБЪЕКТИВНОЕ судейство, на скандальное судейство в свою пользу. И вот вам очередной судейский скандал с участием Спартака! Что вытворял арбитр Мешков! А ведь Мешкова недавно ОТСТРАНИЛИ от судейства за двойки и вот теперь он снова СКАНДАЛИТ и безобразно судит! Что ни тур, то судейский скандал и обязательно с участием Спартака, в матчах в которых они играют, что в Кубке, что в чемпионате! Анжи отлично играл против Спартака, но скандальное судейство Мешкова, ГРУБАЯ результативная ошибка в пользу Спартака, перевернула весь ход матча! На 13-ой минуте матча арбитр Мешков придумал пенальти в ворота Анжи, согласно цены вопроса! Яковлев был первым на мяче и выбил его по всем правилам за пределы поля, а Жано опоздал с прыжком и врезается в Яковлева и самостоятельно падает. Жано никто не толкал, наоборот, Жано толкает Яковлева в спину! Это очередное скандальное судейство Мешкова в пользу Спартака! На 20-й минуте матча ГРУБЕЙШУЮ ошибку допустил боковой, определивший положение "вне игры" у игрока гостей, хотя в момент передачи партнёра, тот не находился за линией офсайда. Игрок Анжи Бакаев выходил один на один на ворота Спартака и у него была реальная возможность забить гол Спартаку, но скандальное судейство в этом матче, не дают игроку Анжи это сделать, хотя офсайда НЕ БЫЛО! Очередной судейский скандал в матче с участием Спартака. 47-я минута матча. Ускоряется к штрафной "Спартака" на всех парах Прудников, но в жёстком стыке его сбивает игрок Спартака Таски, после чего Прудников получает повреждение. Таски надо показывать желтую за грубую игру, но Мешков не даёт!!! Наши арбитры, САМЫМ НАГЛЫМ образом, перечёркивают все старания других команд на честное и справедливое судейство в играх со Спартаком. А я ведь, перед стартом чемпионата сезона 2017/18, ПРЕДУПРЕЖДАЛ! Ждите НОВЫХ СУДЕЙСКИХ СКАНДАЛОВ в новом футбольном сезоне 2017/18! Будогосский и чиновники РФС вам их обеспечат по полной скандальной работе наших арбитров! Потому что безнаказанность арбитров порождает вседозволенность, а вседозволенность и безнаказанность порождают "ошибки", согласно цены вопроса. Что ни тур, то судейский скандал и обязательно с участием Спартака, в матчах в которых они играют, что в Кубке, что в чемпионате! А Будогосский покрывает всех скандальных арбитров и оправдывает их косяки, в пользу Спартака, вместо того, чтобы ОТСТРАНЯТЬ их от судейства! С победой Анжи, потому что эта ничья, хоть и ничья, но победа Анжи в плане мотивации и качества игры! Надо Мутко принимать меры! Так скандально судить НЕЛЬЗЯ!!! 21:16 ========================================================== Вот ведь с каждым словом! ==================================== Слабовато. Я вот с каждой буквой, с каждой точкой, с каждой запятой. 21:20 ========== Я вот тоже самое всё написанное тоже в 21.16 подумал.
21:25
Berkut-7
Thomas_Boy_ Berkut-7 А вот для меня , самое страшное, что у Спартака нету больше философии ВООБЩЕ, мне ив чемпионский год было трудно смотреть на Спартак, но чемпионство прикрыло убогую игру Спартака ____________ Слова не спартаковца, но конебомжа. Позор. Не приходи больше на наши ветки. 21:18 -------------------------- Да конечно, ты то прям спартаковец голубых кровей , если тебя устраивает это убогая игра, то меня нет, мне противно смотреть , во что играет Спартак,это не Спартак , это жалкая китайская подделка на Атлетико Мадрид , Спартак всю свою историю это Барселона и Манчестер Юнайтед, а не Атлетико Мадрид и Ювентус .
21:25
Adios Amigos R...
Гаттузо Крут!!!!!!#! Амигос ////А что можно по игре написать? Фактически играли два днища. Бестолково и посредственно. Но для одних это обычное состояние, а для других...ээээ хотя тоже обычное в этом сезоне. У тех и у других просто отсутствует оборона. 21:20 ================================= Притаились. На игре были лазутчики из одного портового города на западе Англии, поэтому и решили пустить пыль в глаза....
21:24
$n10nep$
П_о_в_а_р Платинум уже отписался, теперь надо ждать статью Игоря Яковлевича... Почему Игорь не оперативен как Платинум?(( 21:23 ========================== у Платинума класс выше.
21:24
футбол>2018
Горе псевдонародных- радость для всей страны!!!!Анжи просто МОЛОДЦЫ!!!!
21:24
Спартач и че?
Thomas_Boy_ ты не прав. нет игры это надо признать. школа у нас не дает игроков высокого уровня совсем и никто с нее ничего не спрашивает(а когда ребенка туда приводишь ,ощущение Барселона или реал -толпа детей) . селекция не может заманить хороших игроков.... так и живем , болеем за Спартак )))
21:23
П_о_в_а_р
Платинум уже отписался, теперь надо ждать статью Игоря Яковлевича... Почему Игорь не оперативен как Платинум?((
21:23
вояка
А дагестан сегодня был совсем не плох! Чуток удачи .... и уноси готовенького. И по игре не сказать что соперники хозяев на последнем месте. А у спартака в ближайшем будущем много делов предстоит .... хрустальные жано, зе луиш и пр. сильно затрудняют жизнь команды .... особенно в длинных турнирах; постоянно приходится что-то менять, придумывать. Поэтому, на мой взгляд, замену этим названным (и не названным) персонажам придётся хош-не хош искать. А в игре порадовали прежде всего скорости .... не то что пенсионеры цска-динамо.
21:22