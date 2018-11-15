"Спартак" назвал помощников Кононова. Среди них - 23-летний аналитик

"Спартак" объявил об изменениях в тренерском штабе команды. В штаб нового главного тренера красно-белых Олега Кононова вошли специалисты, работавшие ранее с ним в тульском "Арсенале".
Ассистентом главного тренера стал 36-летний Сергей Кузнецов.
С вратарями красно-белых будет работать 44-летний румынский специалист Даниэль Тудор.
Пост тренера-аналитика занял 23-летний Михаил Кожевников.
За физическую подготовку красно-белых отвечают 47-летние испанец Сантьяго Хесус Суарес и киприот Стергиос Фотопулос.
Продолжит работу в команде тренер по физподготовке Рамиль Шарипов, а его коллега Дмитрий Цыняка вернулся в академию.
Работавший с вратарями Джанлука Риомми и тренер Висенте Гомес покинули "Спартак".
Олег Кононов был утвержден главным тренером 5 ноября, сменив исполнявшего обязанности Рауля Рианчо. Испанец руководил "Спартаком" шесть игр после отставки Массимо Карреры.
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Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/russia/cup/2018-2019/playoff/http://spartak.com/news/2018-11-15-ob_izmeneniyakh_v_trenerskom_shtabe/