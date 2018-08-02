17:09 | Футбол — РПЛ

Смолов заявил, что с его здоровьем все в порядке

Федор СМОЛОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Федор СМОЛОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Нападающий "Краснодара" и сборной России  Федор Смолов заявил, что его здоровью ничего не угрожает. 28-летний форвард попал в ДТП в ночь на среду.

Со здоровьем все окей, - цитирует ТАСС Смолова

Ранее сообщалось, что в ночь на 1 августа футболист попал в аварию в Краснодаре, разбив принадлежащую его девушке машину BMW M5 First Edition – стоимость автомобиля, выпущенного ограниченной серией в 400 экземпляров, начинается от 9 миллионов рублей. Смолов снес дорожное ограждение, которое коммунальщики оценили в 58 тысяч рублей.  

По информации телеграм-канала Mash, футболист признал свою вину. 

Черное лето Смолова. Он попал в ДТП //
Смолов разбил машину за 9 миллионов рублей. Что об этом известно 

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