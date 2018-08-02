Смолов заявил, что с его здоровьем все в порядке

Нападающий "Краснодара" и сборной России Федор Смолов заявил, что его здоровью ничего не угрожает. 28-летний форвард попал в ДТП в ночь на среду.

- Со здоровьем все окей, - цитирует ТАСС Смолова.

Ранее сообщалось, что в ночь на 1 августа футболист попал в аварию в Краснодаре, разбив принадлежащую его девушке машину BMW M5 First Edition – стоимость автомобиля, выпущенного ограниченной серией в 400 экземпляров, начинается от 9 миллионов рублей. Смолов снес дорожное ограждение, которое коммунальщики оценили в 58 тысяч рублей.

По информации телеграм-канала Mash, футболист признал свою вину.

Черное лето Смолова. Он попал в ДТП //

Смолов разбил машину за 9 миллионов рублей. Что об этом известно