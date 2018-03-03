Смолов оформил дубль, "Краснодар" победил "Ростов" Карпина и поднялся на второе место

"Краснодар" на своем поле в матче 21-го тура чемпионата России обыграл "Ростов" (3:1).
Дублем в составе хозяев отметился Федор Смолов, который с 12 голами лидирует в гонке бомбардиров премьер-лиги, еще один гол на счету Павла Мамаева.
У гостей с пенальти отличился Алексей Ионов - это первый гол "Ростова" под руководством Валерия Карпина.
Благодаря этой победе (100-й для "быков" в премьер-лиге) команда Игоря Шалимова с 39 очками поднялась на второе место в турнирной таблице, обойдя ЦСКА и "Зенит" (по 38 очков). Лидирует "Локомотив" (45), который в воскресенье принимает идущий пятым "Спартак" (37).
За что назначен пенальти в ворота "Краснодара"? Что скажет ВАР Москалев? //
За что назначен пенальти в ворота "Ростова"?
Чемпионат России
Премьер-лига
21-й тур
"Краснодар" - "Ростов" (Ростов-на-Дону) - 3:1 (1:1)
Голы: Смолов, 28 (1:0). Ионов, 45 - с пенальти (1:1). Смолов, 60 - с пенальти (2:1). Мамаев, 89 (3:1).
"Краснодар": Синицын, Шишкин, Грицаенко, Гранквист, Петров, Шатов (Лаборде, 90), Каборе, Перейра (Жоаузинью, 77), Мамаев (Иван, 90+2), Смолов, Классон.
"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Ингасон, Макеев, Вилюш, Гацкан, Ионов, Гулиев (Зуев, 73), Скопинцев (Дядюн, 80), Шомуродов (Маер, 65), Сигурдарсон.
Предупреждение: Зуев, 90+1.
Судьи: КАРАСЕВ, Аверьянов, Калугин (все Москва).
3 марта. Краснодар. Стадион "Арена Краснодар". 31388 зрителей
Турнирная таблица и календарь чемпионата России
Дополнительная информация
- Ростов
- Валерий Карпин
- Локомотив М (футбол)
- Зенит СПб
- ЦСКА (футбол)
- Павел Мамаев
- Игорь Шалимов
- Алексей Ионов
- Спартак (футбол)
- Краснодар
- Федор Смолов
Бу-га-га!
Thomas_Boy____ Когтями измерять извилины, а тем паче - мои, обидно до неприличия. А вот мышиным хвостом - это вроде как и комплимент. "Когда баобабы росли до самого неба, а на деревьях распускались розовые зефир, жил себе не тужил мышиный народец. ... Дам я вам длинные хвосты, чтобы сразу, издалека можно было отличить мышь от хомяка."©
22:42 3 марта
Thomas_Boy_
Бу-га-га! __________ Ну кохтями волосатыми хотя бы.
22:29 3 марта
0range_
Бу-га-га !22:11 о как? смотрю, битва ваша бесконечна...
22:24 3 марта
Бу-га-га!
Thomas_Boy____ В те времена, в дополнение к питерским и московским решалам, и казанские имелись в наличии. Но затем, чудесным образом - самоликвидировались, как те демоны. А чем ещё извилины измерять, как не мышиным хвостом? За неимением в наличии курвиметра.
22:11 3 марта
Thomas_Boy_
Так-то Вопрека извилины в мышиных хвостах измеряет. Специалист, чо...)
21:59 3 марта
0range_
Смотрите на табло. На удивление, Карпин сумел порадовать. Не ожидал, не смотря на результат. Вот, кстати, прямой ответ критикам игры Амкара. Ростов -прилично и интересно = 0 очков. Амкар - не совсем прилично и крайне не интересно = 1 очко. Флаг вам в руки, почитатели красивой тгры...
21:58 3 марта
Dymanomashina
А Валера может Ростов и на вылет поставить, ему не привыкать...
21:48 3 марта
Владимир 3107
Карпину надо понять, что с таким составом какой сейчас у "Ростова" играть в открытый, атакующий футбол это просто самоубийство. Максимум, что можно сделать сейчас "Ростову", это попытаться оставить свои ворота в неприкосновенности, и постараться забить гол-два сопернику в контратаках. Захотелось поиграть а атакующий футбол? Получите и распишитесь у Галицкого. Надо выбирать одно из двух, либо атаковать и проигрывать, либо биться за турнирные очки, и набирать их от матча к матчу, как курочка по зёрнышку. На примере "Спартака" можно понять, что одной атакой в футболе ничего не добиться. Любая команда с умелой и хорошо организованной обороной может наказать такую команду как "Спартак".
21:48 3 марта
Вопреки
Бу-га-га ! ----------- А что отмороженным то объяснять, бессмысленно - одна извилина и та меньше мышиного хвоста. А в Краснодаре все по делу. Одинаковая пенка поставлена, в одну и другую сторону, так-что 1-1... Карась посмотрел в перерыве, что лопухнулся и такую же в обратку придумал. Первый гол, конечно Песьякова, а второй краснодарцы на классе закатили... Если бы не было придуманных пенальти, то счет 2-0 в пользу быков. Но это можно понять и пережить... а вот как себя ныне чувствует Калачев, понимая, что продлили его лишь из-за страха перед гневом болельщиков, большой вопрос... разве так он мечтал завершить свою карьеру в клубе, которому отдал всего себя ? Жаль мужика... но это, с приходом Карпина, ожидалось... теперь в фаворе у него будут спартаковские легкоатлеты, хоть и расстававшиеся с ним не от большой любви.
21:46 3 марта
Thomas_Boy_
Бу-га-га! ___________ Вопреке и прежний "Ростов" по барабану был. Его московито-питерские решалы заботят.
21:40 3 марта
alexway.67
ростовский свин. Вся беда в том, что в оставшихся играх соперников послабей раз два и обчелся, а с такой обороной в оставшихся играх (Зенит,Локомотив, ЦСКА, Спартак) делать нечего. Шансы только с Хабаровском и может быть Арсеналом и Тосно. 9 очков может не хватить...
21:40 3 марта
jeltaagazetenka
devoted галицкий же сказал посвятит решению проблем клуба и академии, деньги теперь есть наликом
21:38 3 марта
vialiy
Для первого матча, после зимнего перерыва - нормально. Особенно Краснодар. А Ростов? Валера, иди в охранники.
21:32 3 марта
Владимир 3107
До каких пор на поле Карпин будет выпускать Сигурдарсона?! Неужели не видно, что это нулевой форвард! Его в ФНЛ не каждая команда в свой состав возьмёт. Ни удара, ни паса, Сигурдарсон бревно в футболе. За что отдали два миллиона долларов??!! Ну играли Дядюн с Зуевым в атаке за "Ростов", ну и пусть играют. А в центре перед штрафной "Ростова" просто дыра. Дурдом, все пошли в атаку, а кто будет защищать свои ворота?! Атаковать надо не числом, а умением. А это значит, что бездарных форвардов и защитников надо под зад коленом гнать с футбольного поля. Пусть Сигурдарсон посидит в запасе и посмотрит со скамейки запасных как надо играть и забивать голы.
21:31 3 марта
rusfed 2.0
Готов ли Галицкий к Лиге Чемпионов на этот раз? )
21:25 3 марта
Басист
Не особо верил в Валеру. Тем не менее, игра, которую он пытается ставить в атаке, понравилась. Понравилась и самоотдача ребят, было видно, что играли с большим желанием, эпизодами довольно красиво. В обороне пока, конечно, работы непочатый край. Смотрим дальше.
21:24 3 марта
ростовский свин
а мне понравилось - попытка сыграть в атаку -нормально - краснодар на данный момент класснее сыгранее - поэтому и выиграл, с менее классными соперниками -атакующий ростов имеет хорошие шансы.Посмотрим.Во всяком случае после двух оборонительных тренеров -интеренсно посмотреть на атакующий ростов.
21:22 3 марта
Haiaxi
Пора в Лигу Чемпионов, Краснодар!
21:21 3 марта
Askido
Владимир 3107 При Карпине "Ростов" играет как московское "Динамо" при Кобелеве. Команда, много атакует, а голы влетают в её ворота. Типичный дворовой футбол, когда об обороне никто не думает. Оборона "Ростова" при Карпине на уровне даже не ФНЛ, а второй лиги. С такой обороной "Ростов" может как и "Динамо" при Кобелеве вылететь из РФПЛ. Если при Бердыеве соперник с мячом дальше середины поля с мячом далеко не проходил, то при Карпине краснодарцы буквально истоптали ростовскую штрафную, что хотели то и делали в штрафной ростовчан. Просто поразительно, что такую тактику как глупую и убогую тактику исповедует один из сильнейших футболистов России в прошлом!!! 21:08 --- везде недовольные, автобус Амкара не нравится, атакующая игра двух соперников тоже некатит(лучше автобус) соперники выдали пока лучший и зрелищный матч в туре, просто Краснодар посильнее будет, и поэтому результат закономерен..
21:17 3 марта
sergant89
Жалко Ростов. После такого великого тренера как Бердыев с его чудо-богатырями, пришел экс-свиной разводила валероверка, сливающий все подряд и в Испании и в России. И вот нате вам 1-3, при этом тренер доволен игрой и еще нахваливает игрочишек. А до зоны вылета всего 5 очков. Сольет валероверка Ростов в пердив.
21:17 3 марта
МачоМэн
володя 3107 по ударам и владению и угловым ростов переиграл быков. в створ и у тех и у тех по 3 удара. мне такой ростов играющий а не строящий автобус больше нравится. я хотел зрелища я его получил. а смотреть как 11 человек стоят и пинают вперед в надежде на бухарова - это мучение
21:14 3 марта
Владимир 3107
При Карпине "Ростов" играет как московское "Динамо" при Кобелеве. Команда, много атакует, а голы влетают в её ворота. Типичный дворовой футбол, когда об обороне никто не думает. Оборона "Ростова" при Карпине на уровне даже не ФНЛ, а второй лиги. С такой обороной "Ростов" может как и "Динамо" при Кобелеве вылететь из РФПЛ. Если при Бердыеве соперник с мячом дальше середины поля с мячом далеко не проходил, то при Карпине краснодарцы буквально истоптали ростовскую штрафную, что хотели то и делали в штрафной ростовчан. Просто поразительно, что такую тактику как глупую и убогую тактику исповедует один из сильнейших футболистов России в прошлом!!!
21:08 3 марта
Бу-га-га!
Thomas_Boy________ Вопреке нынешний Ростов по барабану. И слезинки не стОит.)))
21:05 3 марта
coxo
ростов в первую лигу собрался нападения ноль
21:00 3 марта
alexway.67
Что сказать? Сыгранный Краснодар объективно сильнее Ростова с кучей новичков. Удручает игра Паршивлюка и Ионова. Постоянно лезут в обводку и теряют мяч, хотя полно других вариантов атаки. С таким календарем Ростов если не вылетит напрямую, а попадет в стыки будет чудом. А Краснодару выходом на второе место обольщаться не стоит. Их место на финише чемпионата пятое.
21:00 3 марта
ЗЮК~
Помойка опять приписывает людям футбольные клубы.
20:58 3 марта
Артур Дент
Просветите знатоки: остановка игры в первом тайме вызвала вопросы. Вратарь Краснодара при угловом на выходе столкнулся со своим же защитником. А мяч у Ионова, ворота пустые, гол 90%. По какому пункту правил свисток?
20:55 3 марта
Jean4
А мне Ростов понравился, пытались играть в атаку, а не только разрушать. Надеюсь, хоть одной командой, ставящей автобусы в чемпионате, станет меньше.
20:55 3 марта
fireman32
Дайте Валере поработать!
20:55 3 марта
Доктор_Хряк
На халяву уже бывший Магнит второй )
20:55 3 марта