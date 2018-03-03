Смолов оформил дубль, "Краснодар" победил "Ростов" Карпина и поднялся на второе место

"Краснодар" на своем поле в матче 21-го тура чемпионата России обыграл "Ростов" (3:1).

Дублем в составе хозяев отметился Федор Смолов, который с 12 голами лидирует в гонке бомбардиров премьер-лиги, еще один гол на счету Павла Мамаева.

У гостей с пенальти отличился Алексей Ионов - это первый гол "Ростова" под руководством Валерия Карпина.

Благодаря этой победе (100-й для "быков" в премьер-лиге) команда Игоря Шалимова с 39 очками поднялась на второе место в турнирной таблице, обойдя ЦСКА и "Зенит" (по 38 очков). Лидирует "Локомотив" (45), который в воскресенье принимает идущий пятым "Спартак" (37).

За что назначен пенальти в ворота "Краснодара"? Что скажет ВАР Москалев? //

За что назначен пенальти в ворота "Ростова"?

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21-й тур

"Краснодар" - "Ростов" (Ростов-на-Дону) - 3:1 (1:1)

Голы: Смолов, 28 (1:0). Ионов, 45 - с пенальти (1:1). Смолов, 60 - с пенальти (2:1). Мамаев, 89 (3:1).

"Краснодар": Синицын, Шишкин, Грицаенко, Гранквист, Петров, Шатов (Лаборде, 90), Каборе, Перейра (Жоаузинью, 77), Мамаев (Иван, 90+2), Смолов, Классон.

"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Ингасон, Макеев, Вилюш, Гацкан, Ионов, Гулиев (Зуев, 73), Скопинцев (Дядюн, 80), Шомуродов (Маер, 65), Сигурдарсон.

Предупреждение: Зуев, 90+1.

Судьи: КАРАСЕВ, Аверьянов, Калугин (все Москва).

3 марта. Краснодар. Стадион "Арена Краснодар". 31388 зрителей

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