За что назначен пенальти в ворота "Краснодара"? Что скажет ВАР Москалев?

На 44-й минуте матча 21-го тура чемпионата России "Краснодар" – "Ростов" арбитр Сергей Карасев назначил 11-метровый удар в ворота "быков", вызвав споры игроков хозяев поля. За что судья наказал краснодарцев?
В штрафной площади "Краснодара" произошло единоборство Романа Шишкина и Дмитрия Скопинцева. Игрок ростовчан сыграл головой в мяч, в этот момент с ним столкнулся Шишкин. Защитник "быков" положил руки на плечи сопернику – тот упал.
Видимо, на руки и отреагировал судья, решивший, что краснодарец сфолил. Любопытно, как дальше будет поступать Карасев в похожих моментах?
Интересно, как оценил этот эпизод другой арбитр премьер-лиги Владимир Москалев?
Причем тут он? Дело в том, что сегодня в Краснодаре идет тренировка судей, которые в будущем, возможно, станут работать видеоарбитрами. Москалев следит за решениями Карасева, а Алексей Стипиди – за вердиктами ассистентов Антона Аверьянова и Тихона Калугина. Все это происходит в режиме офлайн – то есть у Москалева и Стипиди нет связи с их коллегами. Мнениями они смогут обменяться уже после финального свистка. (Александр БОБРОВ)
За что назначен пенальти в ворота "Ростова"?
fanattagan
Ты посмотри на них, РАСКРУТИЛИ, оба пенальти стоят друг друга, потому что Карасёв - "syntax error"
23:49 3 марта
докторр
Вообще Скопинцев рухнул от якобы удара головой в голову. Наверное он сам удивился пенальти!
22:35 3 марта
echo2011
Мнениями и мы можем обменяться.Впрочем,тут и обмениваться не нужно,так как очевидно,что пенальти выдуман. Какое там может быть нарушение,если игрок,отбив мяч головой,задел соперника,которого даже не видел?
22:14 3 марта
DKB_bandito
ВАР или ОАР?
21:02 3 марта
№18-49
Кто такой ВАР МОСКАЛЕВ?
20:48 3 марта