20:15 3 марта | Футбол — РФПЛ

За что назначен пенальти в ворота "Краснодара"? Что скажет ВАР Москалев?

5

На 44-й минуте матча 21-го тура чемпионата России "Краснодар""Ростов" арбитр Сергей Карасев назначил 11-метровый удар в ворота "быков", вызвав споры игроков хозяев поля. За что судья наказал краснодарцев?

В штрафной площади "Краснодара" произошло единоборство Романа Шишкина и Дмитрия Скопинцева. Игрок ростовчан сыграл головой в мяч, в этот момент с ним столкнулся Шишкин. Защитник "быков" положил руки на плечи сопернику – тот упал.

 
Теперь видеопомощь арбитрам прописана в правилах игры в футбол.Видеоповторы узаконены. 3 марта войдет в историю футбола

Видимо, на руки и отреагировал судья, решивший, что краснодарец сфолил. Любопытно, как дальше будет поступать Карасев в похожих моментах?

Интересно, как оценил этот эпизод другой арбитр премьер-лиги Владимир Москалев?

Причем тут он? Дело в том, что сегодня в Краснодаре идет тренировка судей, которые в будущем, возможно, станут работать видеоарбитрами. Москалев следит за решениями Карасева, а Алексей Стипиди – за вердиктами ассистентов Антона Аверьянова и Тихона Калугина. Все это происходит в режиме офлайн – то есть у Москалева и Стипиди нет связи с их коллегами. Мнениями они смогут обменяться уже после финального свистка. (Александр БОБРОВ)​

За что назначен пенальти в ворота "Ростова"?

Краснодар – Ростов

 

5
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 21-й тур. "Локо" vs "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

fanattagan

Ты посмотри на них, РАСКРУТИЛИ, оба пенальти стоят друг друга, потому что Карасёв - "syntax error"

23:49 3 марта

докторр

Вообще Скопинцев рухнул от якобы удара головой в голову. Наверное он сам удивился пенальти!

22:35 3 марта

echo2011

Мнениями и мы можем обменяться.Впрочем,тут и обмениваться не нужно,так как очевидно,что пенальти выдуман. Какое там может быть нарушение,если игрок,отбив мяч головой,задел соперника,которого даже не видел?

22:14 3 марта

DKB_bandito

ВАР или ОАР?

21:02 3 марта

№18-49

Кто такой ВАР МОСКАЛЕВ?

20:48 3 марта

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!