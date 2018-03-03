За что назначен пенальти в ворота "Краснодара"? Что скажет ВАР Москалев?

На 44-й минуте матча 21-го тура чемпионата России "Краснодар" – "Ростов" арбитр Сергей Карасев назначил 11-метровый удар в ворота "быков", вызвав споры игроков хозяев поля. За что судья наказал краснодарцев?

В штрафной площади "Краснодара" произошло единоборство Романа Шишкина и Дмитрия Скопинцева. Игрок ростовчан сыграл головой в мяч, в этот момент с ним столкнулся Шишкин. Защитник "быков" положил руки на плечи сопернику – тот упал.

Видимо, на руки и отреагировал судья, решивший, что краснодарец сфолил. Любопытно, как дальше будет поступать Карасев в похожих моментах?

Интересно, как оценил этот эпизод другой арбитр премьер-лиги Владимир Москалев?

Причем тут он? Дело в том, что сегодня в Краснодаре идет тренировка судей, которые в будущем, возможно, станут работать видеоарбитрами. Москалев следит за решениями Карасева, а Алексей Стипиди – за вердиктами ассистентов Антона Аверьянова и Тихона Калугина. Все это происходит в режиме офлайн – то есть у Москалева и Стипиди нет связи с их коллегами. Мнениями они смогут обменяться уже после финального свистка. (Александр БОБРОВ)​

За что назначен пенальти в ворота "Ростова"?