За что назначен пенальти в ворота "Ростова"?

На 59-й минуте матча 21-го тура чемпионата России "Краснодар" - "Ростов" второе странное решение принял арбитр Сергей Карасев. На этот раз он назначил пенальти в ворота гостей.
По всей видимости, судье показалось, что Сверрир Ингасон нарушил правила в своей штрафной площади в борьбе с Виктором Классоном. Однако ростовский защитник сыграл в мяч. О чем он потом и говорил Карасеву. (Александр БОБРОВ)
За что назначен пенальти в ворота "Краснодара"? Что скажет ВАР Москалев?
tarkys
Судья кажется подвел, да, а вроде лысый, т.е. с опытом, но футбол интересный. Удачи Карпину!
22:49 3 марта
садко
Артур Дент приятно общаться с адекватным болельщиком, просто здесь иногда пишут болельщики своих команд с полным отсутствием у них объективности.
22:17 3 марта
echo2011
Карасев,поняв в перерыве,что назначил пенальти в ворота "Краснодара" не по делу,придумал,как отмазаться во втором тайме.
21:58 3 марта
Артур Дент
садко, а причем тут обиды, просто момент вроде как без внимания остался, и вызвал вопросы, ну раз толчок со стороны Ростова был, то вопросов нет, нарушение.
21:34 3 марта
Басист
Первый гол Смолова также вызвал вопросы. Фол на защитнике был, когда в штрафную входил.
21:28 3 марта
садко
Артур Дент без обид в этом моменте хоть и с паузой Карасев принял правильное решение и остановил игру и назначил штрафной в сторону Ростова.Посмотрите внимательно момент. Игрок Ростова толкнул защитника Краснодара и тот столкнулся с вратарем.
21:22 3 марта
шульц66
Лучше из Африки судей приглашать, и честнее и дешевле.
21:13 3 марта
RSDsouth
Абсолютно левый Карпина Ростов ... Без Калача нетрудно Побед !!! а
21:10 3 марта
Артур Дент
Да, полный провал судьи. Еще остановка игры в первом тайме вызвала вопросы. Вратарь при угловом на выходе столкнулся со своим же защитником. А мяч у Ионова, ворота пустые, гол 90%. По какому пункту правил свисток?
20:53 3 марта
Haiaxi
Schnupphase Абсолютно левый пеналь. )___________ Как и первый.
20:42 3 марта
Schnupphase
Абсолютно левый пеналь. )
20:33 3 марта