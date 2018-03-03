20:25 3 марта | Футбол — РФПЛ

За что назначен пенальти в ворота "Ростова"?

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На 59-й минуте матча 21-го тура чемпионата России "Краснодар" - "Ростов" второе странное решение принял арбитр Сергей Карасев. На этот раз он назначил пенальти в ворота гостей.

По всей видимости, судье показалось, что Сверрир Ингасон нарушил правила в своей штрафной площади в борьбе с Виктором Классоном. Однако ростовский защитник сыграл в мяч. О чем он потом и говорил Карасеву. (Александр БОБРОВ)

За что назначен пенальти в ворота "Краснодара"? Что скажет ВАР Москалев?

Краснодар - Ростов

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 21-й тур. "Локо" vs "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (11)
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tarkys

Судья кажется подвел, да, а вроде лысый, т.е. с опытом, но футбол интересный. Удачи Карпину!

22:49 3 марта

садко

Артур Дент приятно общаться с адекватным болельщиком, просто здесь иногда пишут болельщики своих команд с полным отсутствием у них объективности.

22:17 3 марта

echo2011

Карасев,поняв в перерыве,что назначил пенальти в ворота "Краснодара" не по делу,придумал,как отмазаться во втором тайме.

21:58 3 марта

Артур Дент

садко, а причем тут обиды, просто момент вроде как без внимания остался, и вызвал вопросы, ну раз толчок со стороны Ростова был, то вопросов нет, нарушение.

21:34 3 марта

Басист

Первый гол Смолова также вызвал вопросы. Фол на защитнике был, когда в штрафную входил.

21:28 3 марта

садко

Артур Дент без обид в этом моменте хоть и с паузой Карасев принял правильное решение и остановил игру и назначил штрафной в сторону Ростова.Посмотрите внимательно момент. Игрок Ростова толкнул защитника Краснодара и тот столкнулся с вратарем.

21:22 3 марта

шульц66

Лучше из Африки судей приглашать, и честнее и дешевле.

21:13 3 марта

RSDsouth

Абсолютно левый Карпина Ростов ... Без Калача нетрудно Побед !!! а

21:10 3 марта

Артур Дент

Да, полный провал судьи. Еще остановка игры в первом тайме вызвала вопросы. Вратарь при угловом на выходе столкнулся со своим же защитником. А мяч у Ионова, ворота пустые, гол 90%. По какому пункту правил свисток?

20:53 3 марта

Haiaxi

Schnupphase Абсолютно левый пеналь. )___________ Как и первый.

20:42 3 марта

Schnupphase

Абсолютно левый пеналь. )

20:33 3 марта

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