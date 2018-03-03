За что назначен пенальти в ворота "Ростова"?

На 59-й минуте матча 21-го тура чемпионата России "Краснодар" - "Ростов" второе странное решение принял арбитр Сергей Карасев. На этот раз он назначил пенальти в ворота гостей.

По всей видимости, судье показалось, что Сверрир Ингасон нарушил правила в своей штрафной площади в борьбе с Виктором Классоном. Однако ростовский защитник сыграл в мяч. О чем он потом и говорил Карасеву. (Александр БОБРОВ)

За что назначен пенальти в ворота "Краснодара"? Что скажет ВАР Москалев?