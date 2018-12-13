Следующее заседание по делу о разводе Глушаковых состоится 18 января

Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы Дарьи Глушаковой, жены капитана "Спартака" Дениса Глушакова​, рассказал об итогах очередного судебного заседания по делу о разводе супругов, которое состоялось сегодня в Никулинском районном суде Москвы. Бракоразводный процесс начался 29 сентября.

– Видимо, стороне Дениса нужно время на подготовку. Никаких решений сегодня суд не принял – был рассмотрен ряд документов и дано время на доработку, – сказал Жорин.

– Когда состоится следующее заседание?

– 18 января. (Иван Торопцев)

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