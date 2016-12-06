Сергей Юран: "Хватит ли Каррере опыта? Это немного настораживает"

Бывший нападающий "Спартака" Сергей Юран после матча 17-го тура группового турнира между красно-белыми и "Рубином" (2:1) выразил мнение, что у игроков красно-белых достаточно опыта, чтобы не растеряться в роли лидера. Он также подчеркнул: пятиочковый отрыв от "Зенита" большого значения не имеет.

– Пятиочковый отрыв от "Зенита" – серьезный задел?

– Вообще ни о чем! Не нужно смотреть в турнирную таблицу, лучше спрятать ее подальше. Необходимо хорошо отдохнуть и ударно поработать на сборах. Тогда сохранятся реальные шансы на долгожданное первое место.

– А вот Василий Березуцкий недавно сказал: "Спартак" лидирует по праву, но может запаниковать, так как игроки не привыкли лидировать"...

– А я не соглашусь с ветераном ЦСКА. В "Спартаке" хватает опытных бойцов. Приходит Самедов, есть Глушаков, Промес – далеко не пацан, Ещенко много уже повидал на своем веку, Фернанду – в порядке, поиграл в серии А. Что же, бразилец испугается лидерства после чемпионата Италии? Так что проблему я вижу в другом.

– В подготовке ко второй части сезона?

– Именно. Мы же не знаем, как поведет себя в такой ситуации Каррера. Хватит ли ему опыта? Вот это немного настораживает. Можно натворить ошибок… (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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