07:18 6 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сергей Юран: "Хватит ли Каррере опыта? Это немного настораживает"

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Бывший нападающий "Спартака" Сергей Юран после матча 17-го тура группового турнира между красно-белыми и "Рубином" (2:1) выразил мнение, что у игроков красно-белых достаточно опыта, чтобы не растеряться в роли лидера. Он также подчеркнул: пятиочковый отрыв от "Зенита" большого значения не имеет.

– Пятиочковый отрыв от "Зенита" – серьезный задел?

– Вообще ни о чем! Не нужно смотреть в турнирную таблицу, лучше спрятать ее подальше. Необходимо хорошо отдохнуть и ударно поработать на сборах. Тогда сохранятся реальные шансы на долгожданное первое место.

– А вот Василий Березуцкий недавно сказал: "Спартак" лидирует по праву, но может запаниковать, так как игроки не привыкли лидировать"...

– А я не соглашусь с ветераном ЦСКА. В "Спартаке" хватает опытных бойцов. Приходит Самедов, есть Глушаков, Промес – далеко не пацан, Ещенко много уже повидал на своем веку, Фернанду – в порядке, поиграл в серии А. Что же, бразилец испугается лидерства после чемпионата Италии? Так что проблему я вижу в другом.

– В подготовке ко второй части сезона?

– Именно. Мы же не знаем, как поведет себя в такой ситуации Каррера. Хватит ли ему опыта? Вот это немного настораживает. Можно натворить ошибок… (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Юрана

 
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КОММЕНТАРИИ (4)
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ИЛ-222

"Бывший нападающий" вот так Юрана представляют, а все потому, что тренер из него не получился. Наверное, опыта не хватило. И уже не хватит.

10:34 6 декабря

Spearl

Мне нравится, что мнения высказывают те, кто сейчас в тренерском плане не у дел

09:55 6 декабря

ros

Думаю Макс далеко не дурак. и если что, у него всегда есть Конте, который посоветует.

08:42 6 декабря

tam

специалистов как собак не резанных!

08:24 6 декабря

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Материалы других СМИ