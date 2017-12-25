Сергей Прядкин: "Мутко может вернуться и через месяц, и через два"

Вице-президент РФС Сергей Прядкин рассказал о том, как он воспринял решение Виталия Мутко приостановить свою деятельность на посту главы союза. По его словам, Никита Симонян отказался от должности из-за возраста.

– Вполне адекватно отреагировал на решение Мутко, – начал Прядкин. – Виталий Леонтьевич выступил перед исполкомом, сказав, что на период разбирательств и апелляции в CAS (на решение МОК о его пожизненной дисквалификации и решении по ОКР и олимпийцам сборной России после Игр-2014 в Сочи. – Прим. "СЭ"), он приостанавливает свою деятельность на посту президента РФС. Члены исполкома утвердили это решение. Его полномочия будут исполнять генеральный директор союза Александр Алаев.

– Но ведь по уставу полномочия Мутко должны перейти к одному из вице-президентов.

– Нарушений устава юристы не обнаружили, учитывая, что это решение исполкома. Никита Павлович (Симонян) отказался в силу преклонного возраста. У меня большой объем работы в лиге, поэтому воздержался. Алаев вполне справится, а мы ему поможем в удаленном режиме.

– На какой срок Виталий Леонтьевич приостановил обязанности?

– Он может вернуться к активной деятельности через месяц и через два. Мы не знаем подробностей. Он оповестил нас о подаче апелляции в CAS на его дисквалификацию МОК. Решение может быть принято быстро, но не более 6 месяцев. (Сергей ЕГОРОВ)