Мутко временно приостановил выполнение обязанностей в РФС

По данным "СЭ", президент РФС Виталий Мутко на заседании исполкома объявил, что на время приостанавливает выполнение своих обязанностей. Временно исполняющим обязанности главы организации стал Александр Алаев. Ранее Алаев занимал пост генерального директора РФС.
Russellmoto
Путин с Димоном тоже как то махнулся..
23:25 25 декабря
Valeri
Как же не хочется отрываться от кормушки...
22:15 25 декабря
Акцентик
Ему хоть ссы в глаза - всё божья роса ! Еще на что-то надеется.
20:15 25 декабря
echo2011
Начались "маленькие футбольные хитрости".
19:54 25 декабря
Andrey6201
Нерусские, обязанности исполняют, а на выполняют. И.о. вам в помощь, хотя...
19:44 25 декабря
titan2313
Надо работать или уходить! Временно приостановил это позор, сам не будет работать и никому не даст!
19:43 25 декабря
Andre_Saratov
Остановился поезд.
19:39 25 декабря