19:35 25 декабря | Футбол — "У своих ворот"

Мутко временно приостановил выполнение обязанностей в РФС

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По данным "СЭ", президент РФС Виталий Мутко на заседании исполкома объявил, что на время приостанавливает выполнение своих обязанностей. Временно исполняющим обязанности главы организации стал Александр Алаев. Ранее Алаев занимал пост генерального директора РФС.

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Материалы сюжета: Виталий Мутко: пауза в РФС
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КОММЕНТАРИИ (8)
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Russellmoto

Путин с Димоном тоже как то махнулся..

23:25 25 декабря

Valeri

Как же не хочется отрываться от кормушки...

22:15 25 декабря

Акцентик

Ему хоть ссы в глаза - всё божья роса ! Еще на что-то надеется.

20:15 25 декабря

echo2011

Начались "маленькие футбольные хитрости".

19:54 25 декабря

Andrey6201

Нерусские, обязанности исполняют, а на выполняют. И.о. вам в помощь, хотя...

19:44 25 декабря

titan2313

Надо работать или уходить! Временно приостановил это позор, сам не будет работать и никому не даст!

19:43 25 декабря

Andre_Saratov

Остановился поезд.

19:39 25 декабря