Мутко временно приостановил выполнение обязанностей в РФС

По данным "СЭ", президент РФС Виталий Мутко на заседании исполкома объявил, что на время приостанавливает выполнение своих обязанностей. Временно исполняющим обязанности главы организации стал Александр Алаев. Ранее Алаев занимал пост генерального директора РФС.