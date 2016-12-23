14:44 23 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сердар Азмун: "Надеюсь, 2017 год будет еще лучше"

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Нападающий "Ростова" Сердар Азмун поздравил болельщиков с наступающим Новым годом. Он выразил надежду, что выступит успешнее в 2017 году.

– 2016 год был для меня хорошим годом, как в личном плане, так и в спортивном, надеюсь, что 2017-й будет еще лучше, – цитирует официальный сайт "Ростова" Азмуна. – Поздравляю весь народ России с наступающим 2017 годом и желаю вам счастья и здоровья!

Дополнительная информация

http://www.fc-rostov.ru/press/news/10670

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Fajyz

Желаю, чтобы тебя наконец-то УЕФА отлучил от футбола на 2 года.

18:19 23 декабря

Cheremis57

Спасибо Сердар за поздравление! Пусть 2017 год принесёт успехи "Ростову" в ЛЕ, а тебе широкого европейского признания твоего таланта!!

16:04 23 декабря

улица садовая

"Поздравляю весь народ России с наступающим 2017 годом и желаю вам счастья и здоровья!"- сказал он и осушил 200 граммовый стакан кумыса

15:32 23 декабря

футбол_2018

Удачи тебе Сердар!!!Хороший парнишка!!!

15:19 23 декабря

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