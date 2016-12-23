Сердар Азмун: "Надеюсь, 2017 год будет еще лучше"

Нападающий "Ростова" Сердар Азмун поздравил болельщиков с наступающим Новым годом. Он выразил надежду, что выступит успешнее в 2017 году.

– 2016 год был для меня хорошим годом, как в личном плане, так и в спортивном, надеюсь, что 2017-й будет еще лучше, – цитирует официальный сайт "Ростова" Азмуна. – Поздравляю весь народ России с наступающим 2017 годом и желаю вам счастья и здоровья!