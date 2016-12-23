Сердар Азмун: "Надеюсь, 2017 год будет еще лучше"

Нападающий "Ростова" Сердар Азмун поздравил болельщиков с наступающим Новым годом. Он выразил надежду, что выступит успешнее в 2017 году.
– 2016 год был для меня хорошим годом, как в личном плане, так и в спортивном, надеюсь, что 2017-й будет еще лучше, – цитирует официальный сайт "Ростова" Азмуна. – Поздравляю весь народ России с наступающим 2017 годом и желаю вам счастья и здоровья!
Fajyz
Желаю, чтобы тебя наконец-то УЕФА отлучил от футбола на 2 года.
18:19 23 декабря
Cheremis57
Спасибо Сердар за поздравление! Пусть 2017 год принесёт успехи "Ростову" в ЛЕ, а тебе широкого европейского признания твоего таланта!!
16:04 23 декабря
улица садовая
"Поздравляю весь народ России с наступающим 2017 годом и желаю вам счастья и здоровья!"- сказал он и осушил 200 граммовый стакан кумыса
15:32 23 декабря
футбол_2018
Удачи тебе Сердар!!!Хороший парнишка!!!
15:19 23 декабря