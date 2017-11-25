Роман Пилипчук: "Для меня самый легкий анализ – это "Краснодар". Их футбол предсказуем"

Тренер "Спартака" Роман Пилипчук в интервью "Футбольной науке" подчеркнул, что больше всего ему нравится анализировать игру команды из верхней части турнирной таблицы чемпионата России. По словам специалиста, для него легче всего разобрать действия "Краснодара".

Напомним, что в матче 17-го тура чемпионата России красно-белые одержали победу над "быками" (4:1).

– Вы выполняете работу тренера-аналитика. Анализировать игру – это сложно? – вопрос Пилипчуку.

– Мне почему-то больше нравится анализировать команды из верхней части турнирной таблицы, потому что зачастую, учитывая квалификацию игроков, которые есть в этих клубах, у них видно и рисунок игры, и его анализировать всегда легче, чем команды из нижней части турнирной таблицы. Для меня самый легкий анализ – это "Краснодар". Я считаю, что эта команда более предсказуема, и футбол, который они показывают, тоже предсказуем. Хотя мое мнение – оно, конечно, субъективное. Я считаю, что "Краснодар" показывает достойный, красивый футбол.

– Вы, наверное, более тщательно анализируете российский чемпионат, российские команды при подготовке "Спартака" к играм. Но вы впервые в жизни столкнулись с Лигой чемпионов.

– Для меня на первую роль выходят тенденции современного футбола. Я пытаюсь делать правильный анализ, но, что касается Лиги чемпионов, там большое внимание еще уделяю индивидуальным действиям игроком. В Лиге чемпионов квалификация игроков выше, чем в чемпионате России. Возьмите хотя бы "Ливерпуль": команда обладает игроками высокой квалификации, отсюда при анализе мы делаем акцент не только на командных взаимодействиях, но и на индивидуальных действиях отдельных игроков, например, Салаха, и уделяем им большое внимание. Мы делаем это для того, чтобы, выходя на поле и сталкиваясь с какими-то проблемами, могли по ходу матча попытаться их решить.