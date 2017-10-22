Роман Бабаев: "ЦСКА не интересуется Яховичем"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев опроверг интерес московской команды к нападающему "Гезтепе" Адису Яховичу. Напомним, портал fanati сообщил, что армейцы предложили 30-летнему македонцу контракт с зарплатой 1,3 миллиона евро в год.

– В СМИ сообщали, что ЦСКА интересуется Яховичем. Это правда? – вопрос Бабаеву.

– Нет.

Отметим, форвард выступал за "Крылья Советов" с 2014 по 2016 год. В текущем сезоне он провел 9 матчей в чемпионате Турции, в которых забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи. (Павел ГУРЕВИЧ)